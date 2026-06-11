L'allenatore saluta la città e i tifosi dopo una stagione da protagonista. La società valuta i profili per la successione: «Lasciare tutto questo è doloroso»

Un lungo messaggio pubblicato sui social per salutare città, società e tifosi. Alberto Aquilani ha congedato il Catanzaro al termine della sua esperienza sulla panchina giallorossa, ripercorrendo una stagione conclusa con la qualificazione ai playoff per la Serie A.

«Non credo esistano le parole giuste per salutarvi, perché non credo si possa davvero spiegare quello che abbiamo vissuto in questa stagione», scrive il tecnico, che ringrazia squadra, società e tifoseria per il percorso condiviso. «Lasciare tutto questo è doloroso: una delle decisioni più sofferte che abbia mai preso», aggiunge, prima di concludere il messaggio con una frase destinata a sintetizzare il rapporto costruito con la piazza: «Non so se questo sia davvero un saluto, perché una parte di me resterà sempre a Catanzaro».

L'addio di Aquilani apre ora ufficialmente il dossier relativo alla successione sulla panchina giallorossa. La dirigenza guidata dal presidente Floriano Noto e dal direttore sportivo Ciro Polito è al lavoro per individuare il profilo a cui affidare il nuovo ciclo tecnico.

Tra i nomi maggiormente accostati al Catanzaro nelle ultime ore figura quello di Guido Pagliuca, reduce dall'esperienza all'Empoli. Prima di qualsiasi accordo, tuttavia, il tecnico dovrà risolvere la propria posizione contrattuale con il club toscano, con cui è legato fino al giugno 2027.

Nelle valutazioni della società restano inoltre altri profili che rispondono all'identikit tracciato dal club, orientato verso allenatori giovani o comunque in grado di proporre un calcio propositivo e valorizzare il patrimonio tecnico della rosa. Nelle scorse settimane erano stati accostati ai giallorossi anche Daniele Galloppa, ormai vicino al Modena, e altri tecnici emergenti provenienti dai settori giovanili o da esperienze positive tra Serie B e Serie C.

La scelta del nuovo allenatore potrebbe arrivare nei prossimi giorni, con il Catanzaro intenzionato a definire rapidamente la guida tecnica per programmare il mercato e la stagione 2026-2027.

La nota dell’Us Catanzaro

«US Catanzaro 1929 comunica di aver definito la risoluzione consensuale dei rapporti contrattuali con il tecnico Alberto Aquilani e con i componenti del suo staff: Cristian Agnelli, Fabrizio Tafani, Luigi Falcone e Alessandro Rubichini. La società desidera esprimere il più sincero ringraziamento al mister e ai suoi collaboratori per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nel corso della loro esperienza in giallorosso e rivolge a tutti i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera.»