Non c'è tempo per guardarsi indietro, anche perché ciò che è stato è stato. L'Ardore volta subito pagina dopo la retrocessione dall'Eccellenza alla Promozione B e sta già pianificando la prossima stagione per tornare ai vertici. La compagine del presidente Eugenio Minniti è infatti tra le più attive della categoria e la conferma è data dalla celere organizzazione.

Le parole di Panarello

La priorità era quella del tecnico e il nome, così come l'ufficialità, era già nota da qualche giorno: Maurizio Panarello guiderà l'Ardore. Qualche giorno dopo l'annuncio, dunque, è avvenuta anche la conferenza stampa di presentazione con lo stesso tecnico Panarello che si è espresso così: «Innanzitutto sono felice di essere qui e affrontare questa nuova esperienza e preparare un campionato che si è livellato verso l'alto. Nella stagione appena trascorsa ho vinto il campionato sulla panchina della Virtus Rosarno ma si è visto il livello tecnico-tattico, basti pensare che le prime quattro squadre erano racchiuse in cinque punti. Oggi tutte vogliono vincere. Noi tenteremo di dare il massimo sia come impegno che come serietà, anche perché a me piace stare sul campo e parlare poco».

e ancora: «Cercheremo inoltre di far tornare l'entusiasmo ai tifosi e riportare subito l'Ardore in Eccellenza, perché è un grande campionato e questa squadra ha anche una grande storia».

Obiettivo risalita

La società non si è piegata dopo la retrocessione, come testimonia la pronta organizzazione: «La società ha grande voglia di rivalsa - continua Panarello - perché solo chi cade può risorgere. L'enorme voglia di questa società si testimonia nel fatto che io sono uno dei pochissimi allenatori già presentati. Non prometto niente, ma la serietà dell'intera società può fare la differenza».