Il Catanzaro interrompe la striscia positiva di risultati ad Ascoli dove è uscito sconfitto per 1 a 0 nella gara valida per il 17esimo turno di Serie B. Le assenze in attacco per i giallorossi si sono fatte sentire in quanto sono state veramente poche le conclusioni verso la porta dei padroni di casa. A decidere il match Mendes che al 15’ sigla il gol che vale la vittoria per i bianconeri. Le Aquile comunque rimangono stabili al quarto posto in classifica con 30 punti.

Ascoli-Catanzaro: primo tempo

Buon ritmo a inizio primo tempo, tanti contrasti a centrocampo con i padroni di casa che provano a fare qualcosa in più. Ma dopo dieci minuti il risultato resta sullo 0 a 0. Gli sforzi dei bianconeri vengono ripagati al 15’ quando Mendes riceve dalla destra rasoterra da Rodriguez, l’attaccante approfitta di una dormita generale della difesa del Catanzaro e con il piattone conclude forte e buca Fulignati. Ascoli 1, Catanzaro 0.

Il Catanzaro prova a rispondere al 21’ con Katseris che di testa non riesce a dare la giusta forza e il portiere Viviano respinge.

Al 27’ Ascoli ancora pericoloso, prima con Rodriguez che impegna Fulignati con un tiro dal limite poi, sull’azione che ne segue sempre lo spagnolo colpisce a colpo sicuro da dentro l’area ma la sfera s’infrange sulla traversa. Al 33’ i padroni di casa protestano a causa di un presunto tocco di mano di Scognamillo in area, ma dopo un check al Var la partita prosegue.

Partita ruvida. Nel finale poco da segnalare e, dopo un minuto di recupero, la prima frazione di gioco di Ascoli-Catanzaro termina 1 a 0.

Ascoli-Catanzaro: secondo tempo

Ritmi bassi anche a inizio ripresa dove l’Ascoli continua con il pressing asfissiante che ha contraddistinto il gioco dei bianconeri nel primo tempo con il Catanzaro che non riesce a trovare spazi. All’ora di gioco il risultato resta sull’1 a 0 per i padroni di casa.

Timidi tentativi dei giallorossi di riportare il match in equilibrio. Al 68’ Scognamillo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, prova la girata al volo ma la palla si perde alta sopra la traversa.

Per il Catanzaro ci riprova Biasci all’80’ che controlla e si gira in area ma un difensore bianconero intercetta e la palla finisce in corner.

Nel primo dei 5 minuti di recupero Falasco prova a chiudere il match per i bianconeri, ma Fulignati è attento e devia in corner. Non c’è più tempo Ascoli-Catanzaro termina 1 a 0.

Il tabellino

ASCOLI (3-5-2) : Viviano; Bellusci, Botteghin, Quaranta; Bayeye (Adjapong 90'), Masini, Di Tacchio, Giovane (Milanese 73'), Falasco; Mendes, Rodriguez. All. Castori. A disp: Barosi, Bolletta, Haveri, Ghahore, Millico, D’Uffizi, Adjapong, Milanese, Manzari (Rodriguez 83'), Nestorovski, Maiga, Rossi.

CATANZARO (4-4-2) : Fulignati; Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Katseris (Situm 65'), Ghion, Pompetti (Brignola 65'), Sounas (Pontisso 65'), Vandeputte (Oliveri 86'); Biasci, Ambrosino (D'Andrea 76'). All. Vivarini. A disp: Sala, Borrelli, Krastev, D’Andrea, Verna, Brignola, Stoppa, Pontisso, Oliveri, Miranda, Situm.

Ammoniti: Botteghin (A), Falasco (A), Rodriguez (A), Biasci (C), Di Tacchio (A), Giovane (A), Brighenti (C), Bellusci (A), Vandeputte (C), Oliveri (C), Scognamillo (C).

Arbitro: Santoro (assistenti Prenna-Mastrodonato. IV Ufficiale Mirabella. Var: Miele Avar: Fabbri.