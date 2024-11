Come già anticipato, sarà un Catanzaro un po’ incerottato a confrontarsi in trasferta contro l’Ascoli. Assenze pesanti soprattutto in attacco con Iemmello e Donnarumma che sono costretti a dare forfait a causa di problemi fisici. Il capitano a causa di una botta presa nell’ultimo match andato in scena allo stadio Ceravolo contro il Pisa ha ancora problemi a un ginocchio, mentre insistono i problemi muscolari a un polpaccio per il bomber campano. Come prima punta, a meno di clamorosi stravolgimenti, Vivarini schiererà Ambrosino.

Beghe anche in difesa dove Veroli, a causa di una frattura composta a un dito del piede, tornerà a disposizione del tecnico solo nel 2024. Nota positiva il rientro di Situm che ha recuperato appieno. Il croato, nelle partite in cui è mancato, è stato sostituito dal giovane Katseris che sta vivendo un momento magico dal punto di vista delle prestazioni. Con molta probabilità Situm partirà dalla panchina contro l'Ascoli e al posto di giovane difensore infortunato dovrebbe giocare Krajnc, anche se non è del tutto da escludere posizionamento in campo del croato sulla sinistra andando a giocare con il piede invertito.

I convocati

Portieri: 1 Fulignati, 16 Sala, 22 Borrelli; difensori: 5 Krastev, 14 Scognamillo, 23 Brighenti, 33 Krajnc, 44 Miranda; centrocampisti: 8 Verna, 18 Ghion, 20 Pontisso, 21 Pompetti, 24 Sounas, 27 Vandeputte, 33 Oliveri, 77 Katseris, 92 Situm; attaccanti: 7 D’Andrea, 17 Brignola, 19 Stoppa, 28 Biasci, 70 Ambrosino.

Probabile formazione

Catanzaro (4-4-2): Fulignati (P); Katseris (Dd), Brighenti (Dc), Scognamillo (Dc), Krajnc (Ds); Sounas (Cd), Pompetti (Cc), Ghion (Cc), Vandeputte (Cs); Biasci (A), Ambrosino (A).