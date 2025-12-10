Uno sport inizialmente poco attenzionato ma che, negli ultimi tempi, sta riscontrando sempre più interesse, attirando un numero sempre maggiore di persone. Non è ancora lo sport principale, ma in Calabria sta prendendo sempre più quota il pattinaggio grazie anche al lavoro dell'Asd Pattinaggio Lamezia-Catanzaro-Cosenza, attualmente maggiore esponente di questo sport e unica società calabrese che opera trasversalmente nei tre centri sopra citati.

Trionfo europeo

Una grande affermazione, a tal proposito, è arrivata qualche settimana fa ai campionati europei svoltisi a Matosinhos, in Portogallo: Gianfranco Felletti e Federica Gaetano, i due giovani talenti del pattinaggio calabrese, hanno infatti conquistato la medaglia d'oro valevole per la Coppa Europea 2025. Un trionfo che sa ancora più di storia dal momento che è la prima volta in assoluto che questo primato viene conquistato da due atleti calabresi, contribuendo di conseguenza a dare notevole lustro alla nostra regione anche a livello sportivo.



Soddisfazione immensa anche per i due tecnici Ilenia Graziano e Fabio Paviglianiti che, partendo da zero, hanno sempre coltivato la speranza di un'affermazione di spessore e, alla fine ne è arrivata addirittura una di caratura europea. Un traguardo impensabile insomma, non solo per la stessa giovane coppia lametina ma per tutto il movimento che, da oggi in poi può essere annoverato tra i migliori d'Europa come talenti e come dedizione.

Non solo una città intera a festeggiare, ma tutta la Calabria perché il trionfo tocca tutta la regione sportiva. I talenti ci sono, basta scovarli e coltivarli e Felletti e Gaetano di speranze ne hanno tante. Uno sprono ad andare avanti per l'Asd Pattinaggio Lamezia, e per far conoscere ancora di più questo sport nella nostra regione.