Iniziano a entrare nel vivo le Asiadi 2026, iniziate venerdì 5 giugno e che termineranno domenica 7 giugno. Teatro dell'evento è il Penta Vibo, piscina e palestra comunale situata a Vibo Marina. Tra le tante attività figurano: nuoto, krav maga, tennis, boxe, yoga, danza, pilates, fitness, balli di gruppo, indoor cycling, acqua fitness e balli caraibici.

Successo anche nel nuoto

Dopo la giornata inaugurale, che ha contato più di 150 atleti, il team vibonese si era reso protagonista conquistando ben 25 medaglie. Non ha fatto eccezione in questa seconda giornata dove, insieme ad altre società calabresi, si misurava nelle diverse specialità del nuoto: stile libero, dorso, rana e delfino, sulle distanze di 25, 50, 100 e 200 metri.

Dopo una lunga mattinata, dunque, le gare hanno portato alla conquista di ben diciotto medaglie d'oro, undici medaglie d'argento e nove di bronzo per un totale di 38 medaglie. A rendere molto animata la giornata sono state soprattutto le staffette, in particolare l’ultima inerente la Categoria Giovanissimi 4x50 stile dove c’è stata una battaglia all’ultimo tocco. A vincere sono stati i padroni di casa Penta Vibo che anche quest’anno si confermano vincitori indiscussi delle staffette sia a stile che mista. Merito anche ai mister che hanno preparato gli atleti: Dino D’amico, Daniele Spizzirri, Giuseppe Lentini, Carmelo Muzzi. Numerosi sono stati i podi dove la penta Vibo a conquistato tutte e tre le posizioni compiendo delle splendide triplette.