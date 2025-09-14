Non basta la migliore prestazione stagionale a Marcell Jacobs che chiude con il tempo di 10”16 la sua semifinale (sesto) e non riesce a qualificarsi per la finale dei 100 metri ai Mondiali di Tokyo. Dopo il 10''20 in batteria, il campione olimpico si migliora fino a 10''16 nella prima semifinale ma resta fuori dalla finale iridata.

Lo sfogo di Jacobs a fine gara

«Sono questi i tempi che ho nelle gambe, purtroppo. Devo prendermi un po' di tempo, non sono più il Marcell di una volta, l'anno scorso ho fatto 9'85'' e non so se la testa può continuare a reggere tutte queste delusioni». È deluso alla fine Marcell Jacobs e non cerca scusanti per l’ennesima priva opaca. «Voglio prendermi un po’ di tempo per capire se vale la pena continuare così».