Il campione azzurro, arrivato in terra nipponica non nella forma migliore, ferma la sua corsa a 2.21
PHOTO
Clamoroso ai Campionati Mondiali di Atletica in corso a Tokyo in Giappone. Gianmarco “Gimbo” Tamberi ferma la sua corsa nelle qualificazioni del salto in alto nella competizione iridata.
Arrivato in terra nipponica lontano dalla forma migliore, il campione olimpico di Tokyo, dopo aver superato la misura di ingresso di 2.16, non è riuscito a superare la quota di 2.21.