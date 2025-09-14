Clamoroso ai Campionati Mondiali di Atletica in corso a Tokyo in Giappone. Gianmarco “Gimbo” Tamberi ferma la sua corsa nelle qualificazioni del salto in alto nella competizione iridata.

Atletica, Battocletti argento nei 10000 metri e Fabbri bronzo nel peso ai Mondiali di Tokyo

Francesco Oliverio
Arrivato in terra nipponica lontano dalla forma migliore, il campione olimpico di Tokyo, dopo aver superato la misura di ingresso di 2.16, non è riuscito a superare la quota di 2.21