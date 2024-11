Saranno undici gli atleti azzurri impegnati nel World Para Athetics Gran Prix di Nottwill, in Svizzera, sesta tappa del circuito internazionale in programma dal 6 all’ 8 giugno 2024. Tra questi ci sarà anche il calabrese Francesco Imperio classe 2008, atleta dell'Asd Nemo Cosenza categoria T64 (amputazione transtibiale), impegnato nei 100mt e 200mt; Francesco si presenta al secondo appuntamento internazionale da campione europeo Under 17( Pajulahti 2022).

Risultato ottenuto grazie alla collaborazione con la K42, del presidente Giovanni Mondera. La Federazione che ha convocato Francesco è la Fispes (Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali), riconosciuta dal Cip (Comitato italiano paralimpico), si occupa delle seguenti discipline: atletica leggera, calcio per disabili fisici, rugby in carrozzina.