Jannik Sinner batte Taylor Fritz nella secondo round robin del girone John Newcombe e vede la semifinale degli Atp Finals in corso all’Inalpi Arena di Torino. Il numero uno al mondo batte in due set (6-4, 6-4) il rivale statunitense, numero 5 del in ranking, dopo una gara “sporca” e una prova tra le meno appariscenti del 2024 in un’ora e 42 minuti.

Sessantasettesima vittoria per Sinner (solo 6 sconfitte) che raggiunge proprio Fritz nel computo delle vittorie stagionali, ma l’americano ha subito più sconfitte (21). Quattro gli scontri tra il tennista italiano e il rivale a “Stelle e Strisce” (3-1), che prima della sfida alle Atp Finals di Torino si erano affrontati altre tre volte.

Incontri giocati tutti negli Stati Uniti e sul cemento: a Indian Wells 2021 con la vittoria di Fritz, sempre sul centrale del Tennis Garden con il successo di Sinner nel 2023 prima del trionfo in finale agli Us Open 2024. Nell’ultima giornata dei gironi del Torneo dei Maestri nella capitale sabauda Sinner affronterà giovedì (ore 14) il russo Medvedev in una partita che in caso di vittorià varrà per l’azzurro il primo posto nel girone.

La partita

Primo set molto combattuto con Fritz che tiene il passo di un Sinner che non trova il servizio e soffre il gioco del rivale. Si va avanti on serve con l’italiano che è costretto agli straordinari nel quinto e nel settimo game, dove salva anche una palla break. Nell’ottavo l’americano salva tre palle break prima di conquistare il game: 4-4. Sinner ritrova il servizio e chiude facilmente il nono game, prima di guadagnarsi due palle set e chiudere il discorso in 50 minuti: 6-4.

Anche il secondo set parte con lo stesso leitmotiv del primo con Sinner e Fritz che tengono il servizio senza difficoltà fino al 2-2. Nel sesto Fritz salva con il servizio una palla break all’italiano, ha tre palle del 3-3 prima di chiudere il game con un ace. Combattuto il settimo game con Sinner che va sotto 0-30 ma risale la china e torna avanti sul 4-3. Fritz nell’ottavo tiene il servizio e torna in parità: 4-4. Sinner chiude a 15 il nono e va sul 5-4, con il tennista americano costretto a servire per restare nel match. L’azzurro alza il ritmo nel decimo game, recupera da 0-30 e conquista un match point che vale il 6-4 finale.