Si è tenuto allo stadio comunale di Acri un incontro operativo tra i dirigenti dell’Asd Acri Academy per iniziare a programmare la prossima stagione calcistica. L’obiettivo è costruire un progetto sportivo solido per il campionato 2025/2026, con l’ipotesi – al momento non confermata dagli interessati ma nemmeno esclusa – di ripartire, da una categoria superiore alla Prima, dopo due anni consecutivi nel terzo livello del calcio regionale.

«Stiamo lavorando per programmare il prossimo campionato», si legge in un comunicato diffuso dalla società. Il riferimento è a un'annata che «non possiamo certo nasconderci», anche alla luce di una ricorrenza simbolica: «Nel 2026 ricorrono i 100 anni del nostro calcio», un elemento che «impone di allestire un gruppo ambizioso e promettente».

Il terzo posto ottenuto nella stagione appena conclusa rappresenta per il club cosentino un punto di partenza. La società rossonera ha sottolineato come il risultato sia arrivato con «un nutrito numero di giovani locali, grazie alla guida tecnica di mister Colle e mister De Marco». L’intenzione è quindi ripartire da quella base, integrando «qualche elemento di spessore».

Nel comunicato si sottolinea la necessità di coinvolgere tutto il territorio, con un appello aperto a imprenditori, sponsor, ex dirigenti e istituzioni locali. «Tutto ciò sarà possibile grazie al sostegno di tutti», si legge, con una richiesta esplicita rivolta all’Amministrazione comunale: «Al sindaco Pino Capalbo, all’assessore Gino Maiorano – tra l’altro già nostro dirigente – chiediamo di starci vicini e di sostenerci». La società ribadisce inoltre l’apertura all’ingresso di nuove figure: «Siamo aperti a tutti, all’ingresso di nuove forze, di nuovi soci. Più siamo e più forti saremo». Parallelamente alla pianificazione della prima squadra, l’Acri Academy sta lavorando al settore giovanile, con l’intenzione di garantire la partecipazione ai campionati di categoria.