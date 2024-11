Due chilometri e mezzo di gara. Partenza da Gallico. Presenti tutti i migliori piloti del campionato regionale Aci Sport

Sullo Stretto si scaldano i motori. Domenica al via l’ottava edizione del Trofeo Città di Sambatello – memorial “Peppe Paladino”. La gara automobilistica che vedrà impegnati i migliori piloti del sud Italia gara sull’impegnativo e panoramico percorso Gallico – Sambatello. Un tracciato lungo 2 chilometri e mezzo valido come penultima tappa del campionato regionale calabrese Aci Sport. Presenti tutti i più forti dal Cosentino al Catanzarese. Ma in provincia di Reggio sbarcheranno anche i top al volante di Sicilia e Campania.

Si parte sabato (ore 15:00) con le classiche verifiche tecniche. Quando il pubblico potrà ammirare da vicino i bolidi che il giorno successivo parteciperanno alla gara. L’inizio della corsa è previsto alle ore 9:30 con il giro di ricognizione e poi via al cronometro.

Lungo la due giorni del Trofeo spazio anche alla solidarietà con il sostegno all’Admo di Reggio Calabria, associazione che in occasione della manifestazione sarà presente con un gazebo per promuovere la donazione fornendo le maggiori informazioni possibili.