Viene pubblicato ogni giovedì alle ore 19 sul canale ufficiale YouTube della Lega Serie B. Il settimanale on line di approfondimento si avvarrà della preziosa collaborazione come ospite fisso di Italo Cucci

B Magazine è il settimanale on line di approfondimento della Serie B in onda sul canale ufficiale You Tube della Lega Serie B. Voluto dal presidente Mauro Balata e ideato e condotto dal giornalista Maurizio Insardà, il B Magazine viene pubblicato tutti i giovedì alle ore 19,00. Un vero proprio telegiornale o meglio talk show come ama definirlo lo stesso Insardà.

Comunque lo si chiami si parla di tutto l'universo della Serie B: di campionato, di protagonisti, di club, di politica sportiva. Lo si fa con la preziosa collaborazione di Italo Cucci, ospite fisso della trasmissione, e con altri opinionisti e addetti ai lavori, tecnici, giornalisti, giocatori e anche personaggi del mondo del sociale che hanno avuto, in quello che Balata chiama il Grande cuore della Serie B, un palcoscenico per promuovere la propria causa.

Il magazine si compone anche di filmati e di interviste realizzate dal giornalista Gianluca Prudenti.

Nella puntata di oggi oltre all'ex direttore Cucci ci saranno Stefano Barigelli direttore della Gazzetta dello Sport e Gianluca Rocchi ex arbitro e oggi dirigente sia della Figc che dell’Aia. Ci sarà anche un servizio in esclusiva al capocannoniere del campionato di serie B e goleador del Lecce Massimo Coda.