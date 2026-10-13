Otto gol in cinque giornate di campionato (5 in Coppa Italia), un poker nell'ultima uscita e un avvio di stagione che lo proietta tra i protagonisti del campionato di Promozione calabrese. Mohammed Said Barhoun, 25enne attaccante marocchino del Cotronei, sta vivendo un inizio di stagione da incorniciare, trascinando a suon di reti la formazione guidata in panchina da Lino Laratta.

L'ultima prova di forza è arrivata domenica sul campo della Virtus Acri, travolta dai crotonesi con il punteggio di 5-2. Una gara nella quale Barhoun ha lasciato il segno in maniera decisiva, realizzando quattro gol e servendo anche l'assist per la rete di Almeida. Una prestazione da protagonista assoluto, che conferma il suo peso nell'economia offensiva della squadra. I numeri raccontano meglio di qualsiasi altra considerazione il momento dell'attaccante: otto centri nelle prime cinque giornate del girone A di Promozione. Un bottino che contribuisce al secondo posto in classifica del Cotronei, salito a quota 11 punti, a una sola lunghezza dalla capolista Corigliano.

Ai microfoni del network LaC, Barhoun ha espresso tutta la propria soddisfazione per la prestazione contro la Virtus Acri, senza però perdere di vista il contributo collettivo: «Sono davvero molto contento per i quattro gol, ma non sono stati merito mio: sono il risultato del grande lavoro di tutta la squadra. Mi auguro che possiamo continuare su questa strada». La partenza è di quelle che alimentano ambizioni e aspettative, ma il centravanti marocchino preferisce concentrarsi sul percorso della squadra. Alla domanda su dove voglia arrivare dopo aver segnato otto gol in cinque partite, Barhoun ha indicato la strada da seguire: «Dobbiamo continuare ad avere questa mentalità. Se continueremo a segnare e, soprattutto, a vincere le partite, sarò ancora più contento». Infine, la dedica per il poker realizzato ad Acri. Said ha voluto condividere la gioia per la propria giornata speciale con chi lo accompagna dentro e fuori dal campo: «Dedico questi gol a tutti i miei compagni di squadra, perché senza di loro non sarebbe stato possibile, e alla mia famiglia, che mi sostiene sempre».