Contro il Latina i reggini conquistano il terzo successo di fila ed il terzo posto in classifica

E’ una crescita impetuosa quella fatta registrare, in pochissimi giorni, dal club dello Stretto dopo il ritorno al PalaCalafiore, lo storico impianto del rione Pentimele teatro di pagine indimenticabili, ai massimi livelli, per la pallacanestro reggina. All’emozionate ritorno nella “casa dello sport” del 23 novembre, in occasione della sfida contro Legnano, ha fatto seguito un nuovo e ancor più avvolgente abbraccio di tifosi e appassionati per la gara contro Latina. Dai 2500 della riapertura, si è infatti passati, nel giro di due settimane, ai 3500 spettatori di domenica scorsa. E l’asticella continua ad alzarsi ponendo come nuova soglia quella delle 5000 presenze entro l’attesissima gara contro Treviso in programma l’11 gennaio. A far da traino al grande entusiasmo che circonda la Viola, ci sono naturalmente i brillanti risultati che il team guidato da coach, Gianni Benedetto, sta conseguendo con pieno merito sul campo. Accanto a ciò, l’ottima programmazione della società che da inizio stagione sta portando avanti un progetto teso a rinsaldare il legame forte tra la Viola e la città.



Il club neroarancio, dunque, si conferma una realtà imprescindibile per la pallacanestro nazionale e prosegue con maggior vigore il proprio cammino. All’orizzonte ci sono già nuovi traguardi e obiettivi ambiziosi a cui la Viola intende guardare con la consapevolezza di poter tornare nuovamente a incarnare un ruolo di assoluta protagonista del basket italiano.