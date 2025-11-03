I biancorossi, dopo una rimonta spettacolare, centrano il primo successo stagionale. Coach Di Martino: «I ragazzi hanno risposto con disciplina e impegno»

Un derby calabrese da cardiopalma quello andato in scena ieri tra Bim Bum Rende e Basket Academy Catanzaro, valido per la sesta giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone F. Dopo un tempo supplementare, i biancorossi rendesi hanno avuto la meglio sui giallorossi catanzaresi, aggiudicandosi la partita 98-96.

Il match, ricco di colpi di scena, ha visto un continuo sali e scendi nel punteggio, con entrambe le squadre vicine a quota cento punti. L’Academy, nonostante un vantaggio di otto lunghezze a due minuti dalla fine del tempo regolamentare, non è riuscita a chiudere la gara, consentendo a Rende di rientrare e forzare l’overtime. Nei minuti finali del supplementare, i rendesi hanno concretizzato i canestri decisivi, mentre l’Academy ha fallito l’ultimo tiro del pareggio.

Tra i protagonisti della serata spiccano Cagnacci, MVP con 27 di valutazione, e Lazzari, autore di 18 punti pesanti. Per i catanzaresi, in evidenza Bartolozzi con 29 punti e Gaye con una doppia doppia da 15 punti e 11 rimbalzi. Contributi decisivi sono arrivati anche da Dovera, Schifeo e Cavalieri nei momenti chiave della partita.

Coach Di Martino, ex della sfida, ha commentato soddisfatto: «I ragazzi hanno risposto con carattere e disciplina. È una vittoria che ci dà fiducia e conferma il lavoro fatto in settimana». Il successo non è solo importante per il morale dei biancorossi, ma anche per la classifica: Rende trova finalmente respiro nella Division F della Conference Sud, dimostrando di poter competere con tutte le squadre del girone. L’obiettivo ora è dare continuità a questa vittoria nelle prossime sfide, con i tifosi sempre più numerosi e calorosi pronti a essere il sesto uomo in campo.

Per l’Academy Catanzaro, invece, sarà una settimana intensa di lavoro per preparare la prossima partita contro la corazzata Monopoli, cercando di riscattare la sconfitta e ripartire immediatamente.