Il Pollino Castrovillari corsaro a Gioia Tauro beffa nei secondi conclusivi la Cestistica Gioiese e si aggiudica Gara 1 della finale playoff DR1 Calabria.

Il match, denso di emozioni, si è giocato ieri sera alle ore 20 in un “Palamangione” ribollente di entusiasmo. I padroni di casa sono stati sospinti da un pubblico caloroso, ma ciò non è bastato.



La serie è ancora aperta, in quanto gara 2 si svolgerà domenica prossima in casa dei rossoneri. Le due formazioni inseguono il sogno Serie C. Il Pollino Castrovillari tenterà di chiudere i conti, mentre la Cestistica Gioiese proverà a riscattarsi e a portare la sfida al terzo atto da disputare nuovamente a Gioia Tauro.

La Gara

Primo quarto: Il Pollino Castrovillari parte bene, ma i locali riprendono subito il filo della partita e con l’orgoglio dei propri giovani trascinati dall’esperto Cicco Russo chiudono il parziale 17-10.

I secondi dieci minuti proseguono sullo stesso canovaccio e al giro di boa si va con il risultato di 35-27 a favore della Cestistica Gioiese.

Nel terzo quarto la squadra di coach Polimeni ha più volte l’occasione di allungare ma, complice qualche errore di troppo, si fa riagganciare dal Pollino Castrovillari, che ha il merito di rimanere in partita e raddrizzare così l’esito dell’incontro.

Equilibrio ripristinato, 45-45, e la contesa si sposta nei dieci minuti conclusivi.

Nell’ultimo parziale succede di tutto, in un’autentica altalena di emozioni. Si gioca sui nervi e la tensione si fa sentire. A trenta secondi dalla sirena finale la Cestistica Gioiese conduce 63-60.

Il pubblico inizia a far festa quando vengono concessi due tiri liberi ai locali. Ma il pallone pesa, ed entrambe le esecuzioni vengono sbagliate. Sulla ripartenza gli ospiti accorciano 63-62. A diciannove secondi dalla fine, un’altra ghiotta chance sciupata a metà dalla Cestistica Gioiese, che realizza solo uno di due tiri liberi conquistati e si porta sul 64-62.

Ma il Pollino Castrovillari non ci sta, e Perrone dal cilindro estrae una tripla che regala la vittoria ai suoi.

Finisce 64-65. La Cestistica Gioiese ha visto la vittoria ad un passo, è stata quasi sempre in vantaggio, ma complice qualche ingenuità non è riuscita a capitalizzare. Il Pollino Castrovillari agguanta con esperienza un successo importante.