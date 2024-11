La Viola ha un nuovo coach: Marco Calvani. La nota ufficiale della società neroarancio conferma quindi i rumors di qualche ora fa. L’allenatore guiderà la squadra nella prossima stagione

La Viola ha un nuovo coach: Marco Calvani. La nota ufficiale della società neroarancio conferma quindi i rumors di qualche ora fa. L’allenatore guiderà la squadra nella prossima stagione.

Una carriera importante alle spalle

Un tecnico con una lunga carriera alle spalle. Nato a Roma, classe 63, Calvani inizia la carriera nei settori giovanili con la Stella Azzurra prima e la Virtus Roma dopo.

Ed è proprio nella Virtus che svolge il ruolo per diversi anni come assistant coach diventa in seguito capo allenatore nella stagione 99-00.

Diversi i successi e le soddisfazioni ottenute sulla panchina di Montecatini Terme con una promozione in A2 e Pesaro Promozione in legadue e Coppa Italia.

Negli ultimi anni Calvani ha guidato La Virtus Roma, Trapani, Barcellona, Sassari, Recanati.

Inizia una nuova avventura per Calvani e per la Viola

Per Calvani inizia ora un’altra importante avventura, una sfida sulla panchina della Viola, in serie A2.

Un lungo lavoro toccherà ora al tecnico romano insieme alla società neroarancio: costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.

Ora bisogna pensare al roster

Trovato l’allenatore bisognerà ora pensare al mercato. Tra giocatori a blindare, ed altri da far arrivare nella città in riva allo stretto. Inizia ufficialmente una nuova era per la Viola. Inizia la stagione 2017-2018.