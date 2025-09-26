Il nuovo ingresso ricoprirà il ruolo di assistant-coach affiancando Giulio Cadeo e guiderà anche la formazione Under19-Gold: «Ritorno in pista in una squadra che ha voglia di far bene»

Novità nello staff tecnico della Redel Reggio Calabria guidata da coach Giulio Cadeo. La società neroarancio ha infatti ufficializzato l’interruzione del rapporto di collaborazione con l’assistant-coach Giuseppe Cotroneo. Una decisione maturata in maniera consensuale, legata a sopraggiunti impegni personali che non gli consentono di proseguire l’attività. La Viola ha ringraziato Cotroneo per la professionalità e la dedizione mostrate in questi mesi, augurandogli le migliori fortune personali e professionali.

Contestualmente, la società reggina ha annunciato l’ingresso nello staff di Giovanni Rugolo, che ricoprirà il ruolo di assistant-coach affiancando Cadeo e guiderà anche la formazione Under19-Gold. Classe 1981 e cresciuto nel settore giovanile della Viola, Rugolo è stato l’unico reggino a indossare la fascia di capitano in Serie A1. Nella sua carriera da cestista ha condiviso il parquet con campioni come Manu Ginobili ed è stato premiato da Kobe Bryant come MVP in un torneo Nike 3vs3 del 2012. Nel suo palmarès figurano anche tre scudetti CSI, oltre a numerose esperienze tra Firenze, San Severo e Casale Monferrato.

Da alcuni anni Rugolo ha intrapreso la carriera da allenatore e oggi torna a Reggio Calabria con entusiasmo: «Ritorno in pista in una squadra che ha voglia di far bene – ha dichiarato Rugolo –. Conosco già coach Cadeo dai tempi della B1 e lo ritrovo dopo l’esperienza comune a Matera in A2. Sono pronto a mettere a disposizione dei ragazzi la mia esperienza da giocatore e da allenatore».

Soddisfatto anche il direttore sportivo Vincenzo Medur i: «Siamo felici che Giovanni faccia parte del nostro staff tecnico. Ha esperienza e competenza per dare il suo contributo sia alla prima squadra che al settore giovanile».