Novità nello staff tecnico della Redel Reggio Calabria guidata da coach Giulio Cadeo. La società neroarancio ha infatti ufficializzato l’interruzione del rapporto di collaborazione con l’assistant-coach Giuseppe Cotroneo. Una decisione maturata in maniera consensuale, legata a sopraggiunti impegni personali che non gli consentono di proseguire l’attività. La Viola ha ringraziato Cotroneo per la professionalità e la dedizione mostrate in questi mesi, augurandogli le migliori fortune personali e professionali.

Contestualmente, la società reggina ha annunciato l’ingresso nello staff di Giovanni Rugolo, che ricoprirà il ruolo di assistant-coach affiancando Cadeo e guiderà anche la formazione Under19-Gold. Classe 1981 e cresciuto nel settore giovanile della Viola, Rugolo è stato l’unico reggino a indossare la fascia di capitano in Serie A1. Nella sua carriera da cestista ha condiviso il parquet con campioni come Manu Ginobili ed è stato premiato da Kobe Bryant come MVP in un torneo Nike 3vs3 del 2012. Nel suo palmarès figurano anche tre scudetti CSI, oltre a numerose esperienze tra Firenze, San Severo e Casale Monferrato.

Da alcuni anni Rugolo ha intrapreso la carriera da allenatore e oggi torna a Reggio Calabria con entusiasmo: «Ritorno in pista in una squadra che ha voglia di far bene – ha dichiarato Rugolo –. Conosco già coach Cadeo dai tempi della B1 e lo ritrovo dopo l’esperienza comune a Matera in A2. Sono pronto a mettere a disposizione dei ragazzi la mia esperienza da giocatore e da allenatore».

Soddisfatto anche il direttore sportivo Vincenzo Meduri: «Siamo felici che Giovanni faccia parte del nostro staff tecnico. Ha esperienza e competenza per dare il suo contributo sia alla prima squadra che al settore giovanile».