Reggio Calabria, capitale del Basket giovanile. Sono 16 squadre provenienti da tutta Italia a contendersi l'ambito Anello della Junior Nba Fip Schools League.

«Siano di ispirazione i grandi campioni delle squadre di cui si indossa la maglia. Sia chiara la consapevolezza, però, che che ciò conta è entrare in campo con la voglia di dare il massimo e uscire con la consapevolezza di aver dato tutto». Lo ha detto ai giovani cestisti, in occasione della cerimonia di apertura della Jr. NBA FIP Schools League a Reggio Calabria, l’ex cestista azzurra con oltre 130 presenze in nazionale, Francesca Zara.

Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, Golden State Warriors, New York Knicks,Golden State Warriors, Orlando Magic, Chicago Bulls. A indossare le maglie di queste e di altre grandi squadre dell’Nba sono oltre 200 giovani cestisti fra gli 11 e i 14 anni provenienti da tutta Italia e a Reggio Calabria per contendersi l’ambito l’Anello Jr. Nba Fip Schools League.

Al via oggi la settima edizione della Junior Nba Fip Schools League, il torneo scolastico targato Federazione Italiana Pallacanestro (Fip) e la National Basketball Association (Nba). A Reggio Calabria si gioca fino a domattina tra il palaBenvenuti, il palaCalafiore e la palestra dell’istituto Boccioni.

Ad accogliere con Francesca Zara, i 200 giovani cestisti provenienti da tutta Italia, anche il vicepresidente Nba, Neil Meyer, il presidente del comitato Regionale Fip Calabria, Paolo Surace, e il consigliere con delega allo Sport, Giovanni Latella.

Continua a leggere su IlReggino.it.