La prima gioia, dopo tante amarezze. La Viola trova finalmente la vittoria, la prima in campionato. Il successo arriva su una derelitta Lumezzane, costretta dal maltempo ad un vero e proprio viaggio della speranza per giungere a Reggio Calabria. Il maltempo, infatti, ha costretto il volo dei Lombardi ad atterrare a Brindisi, spostandosi in auto verso lo Stretto. Gara spostata dalle 18 alle 21, con la formazione ospite giunta al PalaCalafiore cinquanta minuti prima della palla a due.

La cronaca

La Viola parte subito forte, rinfrancata dall'arrivo di uno come le geometrie e la qualità tecnica di Amar Balic. Il play fa girare veloce il pallone, le transizioni neroarancio sul parquet del PalaCalafiore vanno a bersaglio come mai in stagione. Renzi e Marchini segnano tantissimo, la Viola doppia Lumezzane già nel primo tempo. I lombardi non mollano, mettendo a referto un parziale di 7-0 che spaventa Reggio. La bomba di tabella griffata Balic, a fine secondo quarto, sembra allontanare ogni spettro, al riposo è netto vantaggio Viola, con un parziale di 49-35.

La seconda metà di gara, tuttavia, avrà un tenore diverso. Mastrangelo e compagni iniziano ad alzare le proprie percentuali in maniera importante, il pubblico assiste all’assalto totale di Lumezzane che ricuce il gap e si arrampica fino a un finale spettacolare. Si gioca punto a punto, il PalaCalafiore trema, la LuxArm riesce addirittura a pareggiare i conti sul 77-77. Serve, allora, tutta l'esperienza di Andrea Renzi: lavoro nel pitturato, due punti e Viola avanti. Poi ci pensa ancora un clamoroso Marchini: ennesima tripla, che portano a 33 i punti realizzati, e PalaCalafiore in delirio. Lumezzane non può più raggiungere Reggio che, alla sirena, finalmente esulta: finisce 83-79.

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-LuxArm Lumezzane 83-79 (31-14, 18-21, 16-26, 18-18)

Viola Reggio Calabria: Renzi 25, Marchini 33, Balic 9, Spizzichini 2, Davis 2, Farina 7, Provenzani 3, Bischetti 2.

Lumezzane: Scanzi 11, Perez 15, Dilas 7, Maresca 8, Mastrangelo 18, Ciaramella 7, Dalcò 4, Fossati 9.