L’annuncio è arrivato con un video lanciato attraverso i suoi canali social: Danilo Gallinari lascia il basket giocato. Trentasette anni, ala grande, figlio di Vittorio Gallinari, ex giocatore tra le altre di Olimpia Milano e Virtus Bologna, e cugino di Giacomo Devecchi, anch'egli ex giocatore di Milano e Dinamo Sassari, è cresciuto nelle giovanili di Casalpusterlengo dove a 16 anni fa il suo esordio nella Serie B di Eccellenza 2004-2005.

Nel 2005 è prelevato dall’Olimpia Milano, con il prestito nel suo primo anno al Edimes Pavia dove, nonostante un brutto infortunio, vince il titolo di miglior giocatore italiano del Campionato di Legadue. Il ritorno a Milano dove resta fino al 2008 lo lancia definitivamente nel “Basket dei grandi”: il 27 giugno viene scelto dai New York Knicks del neo-coach Mike D'Antoni come sesta scelta assoluta al draft Nba.

Resta in Nba fino al 2024 indossando le maglie dei New York Kincks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks, Washington Wizards, Boston Celtics, Washington Wizards, Detroit Pistons e Milwaukee Bucks. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia dei Vaqueros de Bayamón in Portorico, fino all’annuncio del ritiro di oggi. Ottantatré le presenze con la maglia della nazionale italiana con in bacheca una medaglia di bronzo conquistata agli Europei Under18 2005 in Serbia e Montenegro.

Il messaggio di Gallinari

«Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro dopo una carriera che ho sempre sognato. Una carriera costruita con il duro lavoro, i sacrifici, le vittorie, le sconfitte, i compagni di squadra diventati fratelli, la guida dei miei allenatori e, naturalmente, la famiglia e gli amici che sono stati con me in ogni passo del cammino. È stato un viaggio incredibile, ricco di ricordi che porterò con me per tutta la vita. A chi ha creduto in me, a tutti quelli che mi hanno sostenuto e a chi ha condiviso i momenti con me: grazie, dal profondo del cuore. Sono entusiasta per il prossimo capitolo!».