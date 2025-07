I giallorossi, che nella scorsa stagione hanno maturato la salvezza in Serie B interregionale, ripartono da solide base e annunciano il rinnovo triennale per uno dei maggiori esperti cestistici

Il mondo del basket regionale sembra andare un po’ a passo misto, qualche squadra ha accelerato sul mercato, altre invece riflettono e puntano intanto a confermare i propri pezzi pregiati. In quest’ultimo caso, la direzione dell’Academy Catanzaro è pienamente sposata dai tifosi nel riconfermare Fabrizio Tunno come responsabile tecnico.

L’accordo con Tunno vale sul piano sportivo per le prossime tre stagioni ma ha un significato più ampio per gli appassionati di basket del capoluogo calabrese.

Come rimarca con orgoglio la società nell’annunciare questo rinnovo: «Fabrizio Tunno, allenatore Fiba, ha attraversato tutta la storia societaria del basket giallorosso. Da assistente prima e capo allenatore in serie B della Pallacanestro Catanzaro, poi della Planet, della Mastria e lo scorso anno, appunto, Responsabile Tecnico dell’Academy. Insomma, una delle memorie storiche della pallacanestro in giallorosso. La conferma di Tunno per il prossimo triennio è stata fortemente voluta dal presidente Alfonso Bianchi».

La società catanzarese sottolinea inoltre un aspetto fondamentale, oltre a quello puramente sportivo e di profondo conoscitore delle regole federali: «Bisogna sottolineare le qualità umane e di uomo di sport, sempre pronto a dare una mano, in particolare quando c’è stato bisogno di perfezionare lo standard di qualche giovanissimo, meritevole di attenzioni e consigli».

Messo a referto questo importante tassello, bisognerà capire come la società si muoverà sul piano sportivo. Nel prossimo girone di Serie B il Catanzaro, insieme alle altre due squadre calabresi (Bim Bum Rende e Viola Reggio Calabria) affronterà le compagini pugliesi e siciliane. Bisognerà allestire un roster capace di mettere tutti in difficoltà e seguire la stessa voglia sportiva maturata nel raggiungere la salvezza qualche mese fa.