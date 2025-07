La società biancorossa ha reso noto uno dei primi movimenti in entrata in vista del prossimo torneo di Serie B interregionale con l’acquisto del talento classe 2006

La salvezza raggiunta in Serie B è stato l’obiettivo previsto nella scorsa stagione, ora si ripartirà cercando di soffrire di meno e puntando su un campionato di consolidamento.

La Bim Bum Rende guarda in vista della prossima stagione, dopo aver cambiato guida tecnica e aver affidato il gruppo maschile a coach Umberto De Martino.

Quest’ultimo avrà come rinforzo già un elemento del 2006 abbastanza interessante, ufficializzato proprio recentemente dalla società che ha la sua base sportiva al Pala Quattromiglia. Andrea Tarozzi vestirà la casacca biancorossa, il powerformard arriverà in Calabria con tante motivazioni e la voglia di essere sin da subito decisivo.

L’età giovanissima non lo mette di certo al riparo da responsabilità, è stato sin da subito protagonista nel suo percorso cestistico con una buona attività tra Sabaudia e Latina, nonché partecipazioni ai campionati giovanili con profitto come nel caso dell’Under 19 Gold.

A Rende arriva un talento che ha il desiderio di fare bene: «Quando è arrivata questa proposta, non ho avuto dubbi. Ho accettato con entusiasmo, anche perché ero stato a Rende poco tempo prima e avevo potuto constatare di persona la serietà dell’ambiente e la passione con cui viene portato avanti il progetto».

Primo impatto positivo con l’ambiente e tanta voglia di incidere sul pitturato: «Fin dal primo momento sono stato accolto nel migliore dei modi, sia dallo staff tecnico che dai compagni di squadra, e questo mi ha fatto sentire subito parte del gruppo. Sono davvero emozionato per questa nuova avventura: darò il massimo ogni giorno, dentro e fuori dal campo, per contribuire agli obiettivi della squadra e vivere insieme una stagione ricca di soddisfazioni».