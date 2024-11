Primo periodo

Troppo brutta per essere vera. La Pallacanestro Viola Reggio Calabria perde la terza gara consecutiva, venendo risucchiata improvvisamente nella seconda metà della classifica.protagonista di un secondo tempo stratosferico che permette a Ochoa e soci di fare il vuoto e vincere sul velluto a Pentimele, per la prima volta lontano dal palazzetto amico.L’inizio della partita è positivo e anche piacevole. La Viola parte meglio di Sant’Antimo,, fuori per infortunio contro Forio nell’ultima uscita dei neroarancio . Balìc e Duranti fanno intravedere sprazzi di grande pallacanestro, Ochoa dimostra di essere ancora un fattore per la categoria nonostante i 42 anni. Si segna parecchio e si commettono parecchi falli nei primi dieci minuti della contesa, condotta da Reggio per i primi otto giri d’orologio. I campani con Cantone mettono il turbo negli ultimi due e si portano avanti prima di essere raggiunti nuovamente sulla sirena da una splendida penetrazione di Balic.Le cifre si abbassano drasticamente alla prima ripresa. Complice un arbitraggio discutibilmente pignolo, la Viola perde un po’ la bussola, consentendo ai campani di sgommare sul parquet del Palacalafiore. I tiri dall’arco di Balic e soci non prendono la retina, diventache permette a PSA di chiudere il primo tempo avanti 38-34.La fuga abbozzata da Sant’Antimo nel primo tempo, trova piede nel secondo.degli uomini vestiti in canotta blu, che vede i campani estendere fino a 17 quello che è il massimo vantaggio. Troppo più forti i ragazzi di Agostino Origlio, capaci di dare alla sfida un’inerzia favorevolissima in un terzo periodo che ha palesato la quasi totale assenza della Viola dal campo, sia in fase offensiva che difensiva. Lo 0/2 di Klacer sul finale di periodo somiglia molto ad una resa colorata di neroarancio. Al suono della penultima sirena il tabellone segna 43-61.L’ultima fase della partita è pura accademia, nonostante il tentativo onorevole della Viola diAlla sirena i due punti prendono la rotta della Campania, si chiude sul 66-75 davanti ad un silenziosissimo pubblico del Palacalafiore, spettatore della peggior prova stagionale della compagine guidata da coach Bolignano.