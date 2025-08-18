«Ci ho messo il cuore. Ogni briciolo di me stesso. Ogni singolo giorno. La pallacanestro mi ha dato tutto… e io ho dato tutto a lei. Non è facile dire addio. Ma è il momento. Porto con me ogni emozione, ogni sacrificio, ogni applauso. Grazie a chi c’è sempre stato. Ai più giovani, lascio un sogno. Fate in modo che valga la pena»: è quanto scrive in un post diffuso sui social da Marco Belinelli, con un video che accompagna le tappe della sua carriera, con lui stesso a raccontare la sua carriera.

Trentanove anni, guardia da San Giovanni in Persiceto, campione d'Italia in carica con la Virtus Bologna, ha deciso di dire addio al parquet dopo un lungo silenzio. "Beli", uno dei più forti giocatori europei in attività, è l'unico italiano ad aver vinto il titolo NBA con i San Antonio Spurs di Gregg Popovich nel 2014. Un anno straordinario il 2014 per con il campione di San Giovanni in Persiceto con la vittoria nella gara del tiro da tre all'All Star Game di New Orleans.