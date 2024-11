I neroarancio pronti a partire alla volta di Scafati, per l’ultima trasferta tarata 2016. I campani, fanalino di coda, non dovranno però ingannare Reggio che pare aver trovato la giusta strada

La Viola pare aver imboccato la giusta strada. O almeno, è quanto dimostra la vittoria casalinga contro Trapani. Un match combattuto fino alla fine, senza mai mollare la presa, soprattutto nel momento più difficile.

Ma quello che chiede ora coach Paternoster, è continuità. Nella prossima gara i neroarancio avranno un avversario tutt’altro che semplice. Reggio andrà in casa di Scafati, che con soli quattro punti è il fanalino di coda. La classifica però non deve ingannare. Scafati, infatti è una squadra con giocatore esperti, molto fisica. La Viola vorrà tornare dalla trasferta campana, l’ultima del 2016, con l’intero bottino per poi affrontare l’ultima gara dell’anno in casa davanti al pubblico del PalaCalafiore contro la vicecapolista Legnano.

Coach Paternoster dovrà certamente fare anche i conti con i cambiamenti del roster degli ultimi giorni, tra partenze e arrivi. A lasciare la Calabria, è Fallucca. Un percorso in neroarancio complicato dall’infortunio nella fase di preparazione, condizionandolo non poco.

Ma con un giocatore in uscita, Reggio ha messo a segno un doppio colpo. Ingaggiati infatti Mazic e Babilodze, rinforzi fondamentali per gli esterni e che sicuramente saranno utili alla causa.

Maria Chiara Sigillò