Dopo i due ko consecutivi i reggini affrontano Legnano

REGGIO CALABRIA - La Viola prosegue senza distrazioni il lavoro di preparazione in vista dell'importante gara interna contro Legnano. A tenere banco in queste ore in città è soprattutto la vicenda del PalaCalafiore i cui lavori di ripristino, sia dentro che fuori la struttura sono stati ultimati. La squadra dopo l'amichevole di mercoledì contro Capo d'Orlando, ha iniziato a prendere confidenza con lo storico impianto svolgendo lì i suoi allenamenti. Coach Benedetto che trova sulla via del recupero gli acciaccati Rossi e Azzaro, vuole arrivare al meglio alla sfida contro i lombardi anche per spezzare la mini serie negativa dei neroarancio. Legnano è una neopromossa che ha iniziato molto bene questo campionato e dunque sbarcherà in riva allo Stretto con la carica e l'entusiasmo tipici di una matricola. Benedetto in settimana è stato chiaro con i suoi ragazzi. Non bisogna mai sbagliare l'approccio mentale alla partita. Contro Imola siamo entrati in campo senza la giusta concentrazione e alla fine lo abbiamo pagato. La Viola, in effetti, è una squadra leggera che deve puntare sulle sue caratteristiche, ovvero rapidità e capacità di diaologare in campo. Legnano costuirà da questo punto di vista un test importante visto che si tratta di un team forte fisicamente e ben organizzato in fase difensiva. Dopo i due ko consecutivi i tifosi adesso si aspettano un immediato riscatto da parte dei neroarancio.