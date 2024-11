Viola Reggio Calabria in trasferta contro la UBP Petrarca Padova. I neroarancio volano in Veneto per la giornata numero 18 del campionato di Serie B. Reduci da tre ko consecutivi, gli uomini guidati da Bolignano vedono di settimana in settimana ridursi le speranze di poter evitare la retrocessione nel nuovo campionato Interregionale, ma non intendono mollare.

Attesa

L'attesa, palpabile, riguarda anche l'aspetto dirigenziale. In settimana il General Manager Giuse Barrile ha rimesso il proprio mandato nelle mani del Presidente Carmelo Laganà. Adesso si aspetta di capire quale possa essere il futuro del glorioso sodalizio reggino: si spera in movimenti in entrata sia in ambito societario che cestistico. Il vuoto lasciato da Andrea Renzi, infatti, non è stato colmato e sta prendendo piede la possibilità che si continui così, almeno nell’immediato futuro.

Di contro, invece, ci sarà una squadra, quella allenata da coach Fabio Volpato a quota 16 punti in classifica. UBP che non vince fra le mura amiche dall’8 gennaio, reduce proprio da un ko interno, contro l’Orzinuovi di Calvani. Voglie di riscatto a confronto, dunque: palla a due ore 17.