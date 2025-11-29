Prima frazione noiosa e senza grandi occasioni. Ad inizio ripresa un semi gollonzo di Gomez rinvigorisce la formazione e riporta i tre punti casalinghi ai rossoblù

Tornare al successo è certamente l’obbiettivo tanto per il Crotone quanto per il Giugliano, che si affrontano allo Scida in questo match valevole per la sedicesima giornata d'andata del girone C di Serie C. Entrambe reduci da passaggi a vuoto in campionato, anche se il Crotone è appena approdato nei quarti di finale di Coppa Italia di categoria, devono ritornare a standard di classifica oggettivamente lontani dall’ottavo posto (per il Crotone) ed il quindicesimo del Giugliano. Longo ripresenta Gallo a centrocampo mentre Capuano propone De Rosa dietro e Forciniti in mezzo.

Primo Tempo: il Crotone prova ad aggredire subito gli avversari che però cercano di tenere l’ultima linea alta per ridurre gli spazi. I ritmi sembrano alti ma al decimo non si registrano ancora tiri in porta. All’11’ è Vinicius di testa ad impegnare Bolletta su cross di Maggio. Subito dopo Murano non arriva per un soffio ad un bell’assist di Gallo. Risponde Baldè in piena area con una bomba che Merelli è bravo a respingere. Gli scontri a centrocampo si fanno più duri con il Crotone che ha però un palleggio iniziale lento. Al 18’ è di nuovo Vinicius di testa, questa volta fuori di poco. Si fa male Berra ed al 25’ entra al suo posto Leo. Nuova fase di affollamento in mezzo, senza spunti. Al 32’ è D’Agostino che passato il limite dell’area impegna di destro Merelli che rifugge in angolo. Al 36’ Improta entra duro su Maggio, prende il giallo e si fa male, al suo posto entra Milan. Al 40’ ci prova Gomez da fuori, fuori misura. Al 41’ Cargnelutti si fa uccellare sull’out di destra in area e Leo è provvidenziale a salvare la porta di Merelli.

C’è il tempo, con tre minuti di recupero, per qualche scaramuccia in area ospite ma il tempo finisce senza che Murano e Gomez abbiano avuto una palla da giocare.

Secondo Tempo: si riparte quasi con lo stesso ritmo ma al 48’ quasi per caso la palla arriva a capitan Gomez che “quasi” la cicca facendo però rotolare nella porta di bolletta per un vantaggio preziosissimo che segna anche l’undicesimo goal stagionale dell’attaccante rossoblù. Il Giugliano fa fatica ad invertire l’inerzia della gara impostata e Bolletta è decisivo su Vinicius che conferma il vigore preso dai padroni di casa, solo dopo il vantaggio.

Al 57’ D’Agostino è pericoloso dalla destra, sfiorando il palo alla destra di Merelli. Il Crotone prova a riportarsi avanti con Leo che ci prova due volte da fuori e Capuano richiama Milan, entrato nel primo tempo, e Prado per far entrare Borello e Nepi. Di Pasquale perde palla e Merelli deve salvare su Baldè. Longo risponde con Piovanello e Calvano per Gomez e Gallo. Merelli deve intervenire anche su Borello sempre penetrante dalla destra. Murano calcia fuori al termine di una buona ripartenza rossoblù e poco dopo viene murato quando aveva Maggio libero alla sua sinistra. Baldè manda alle stelle ma il Giugliano prova ora a pressare costantemente così Longo fa entrare Stronati e Perligieri per Maggio e Murano, anche Capuano si gioca le ultime chance con Njambè e Peluso per Prezioso e Baldè. Stronati spreca due ripartenze lasciando pericolosamente in bilico la gara che comunque gli ospiti sembrano non riuscire ad accendere nemmeno nei 5 minuti di recupero decretati. È Groppelli a sbrogliarla su un ottima imbeccata di Njambè con i padroni di casa che riescono a riportare il successo allo Scida con il minimo sforzo.

Crotone 1 Giugliano 0; reti: Gomez (KR) al 48’

CROTONE 4-2-3-1 1 Merelli, 20 Berra (dal 25’ Leo), 5 Cargnelutti, 6 Di Pasquale, 23 Groppelli, 7 Vinicius, 16 Gallo (dal 69’ Calvano), 96 Zunno, 9 Gomez (c) (dal 69’ Piovanello), 27 Maggio (dall’80’ Stronati), 11 Murano (dall’80’ Perlingieri). All. Longo

GIUGLIANO 3-4-2-1 1 Bolletta, 23 Laezza, 8 De Rosa, 24 Caldore, 16 Improta (dal 38’ Milan dal 65’ Borello), 26 Forciniti, 28 Prezioso (dall’81’ Peluso), 33 La Vardera, 32 Baldé (dall’81’ Njambè), 70 D’Agostino, 9 Prado (dal 65’ Nepi). All. Capuano

Ha diretto la gara il Sig. Di Cicco; ammoniti: Baldè (GIU) all’11’; Improta (GIU) al 36’; Prado (GIU) al 60’; Groppelli (KR) al 68’