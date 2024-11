Le atlete calabresi del ‘Catanzaro Beach Soccer’ superano nella finalissima del torneo tricolore le più accreditate avversarie della Salernitana

CATANZARO - Catanzaro è campione d’Italia di beach soccer femminile. Nessuno a livello nazionale gioca a calcio in spiaggia meglio delle donne calabresi, e più in particolare catanzaresi. A salire sul gradino più alto le ragazze del Catanzaro Beach Soccer. Vavalà e i suoi si aggiudicano la quarta edizione del campionato italiano di serie A di beach soccer femminile. Hanno messo in bacheca lo scudetto tricolore superando nella finalissima la Salernitana Magna Graecia sulla sabbia di Montalto di Castro in provincia di Viterbo.