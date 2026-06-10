Saranno circa 80 gli atleti, provenienti dai Comandi di tutta Italia che si sfideranno sulla spiaggia La Grazia di Parghelia per l’atteso XVI Campionato italiano vigili del fuoco di beach volley. Il torneo è intitolato alla memoria di Filippo Rito, scomparso nel 2007 a soli 45 anni per un male incurabile ed è in programma dal 17 al 20 giugno. L’organizzazione dell’iniziativa sportiva è affidata al Comando di Vibo Valentia.

Il programma

Mercoledì 17 giugno

Ore 11:00 – Cerimonia di apertura

Ore 15:00 – Inizio gare torneo misto

Giovedì 18 giugno

Dalle ore 9:00 – Prima giornata tornei maschile e femminile

Venerdì 19 giugno

Dalle ore 9:00 – Seconda giornata tornei maschile e femminile

Sabato 20 giugno

Dalle ore 9:00 – Semifinali

Dalle ore 14:00 – Finali e premiazioni

La soddisfazione dell’amministrazione

Parole di orgoglio sono state espresse dalla compagine amministrativa guidata dal sindaco Antonio Landro: «Questo appuntamento rappresenta, ancora una volta, la grande capacità di accogliere e ancora di più la grande capacità di valorizzare le risorse di questo nostro territorio e la grande capacità di realizzare visibilità sul brand Parghelia», si legge nella pagina social dell’ente.