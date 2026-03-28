La storia recente del confronto sorride ai sanniti: tra Serie B e Serie C il Cosenza ha raccolto poco, ma la sfida di domenica pesa più dei numeri

Benevento-Cosenza è una partita che negli anni ha quasi sempre avuto tante difficoltà per i lupi. Lo dice la storia del confronto, soprattutto guardando alle gare giocate in casa dei giallorossi, dove per i rossoblù non è mai stato semplice fare risultato. Il bilancio dei precedenti al Vigorito, infatti, è tradizionalmente favorevole ai sanniti.

Nel bilancio complessivo della sfida, considerando i precedenti ufficiali giocati in casa del Benevento, il confronto resta favorevole ai sanniti. Quella di domenica sarà infatti la 25ª gara disputata in Campania tra le due squadre e il bilancio dice 13 vittorie giallorosse, 7 pareggi e 4 successi rossoblù. I primi tre sono stati lo 0-1 del 1951-1952, lo 0-2 a tavolino del 1956-1957 ed l’1-2 del campionato 1980-1981. L’ultimo invece è ancora negli occhi di tutti: 14 agosto 2022. Fu la notte dello 0-1 al Vigorito all'esordio nel campionato di Serie B 2022-2023, una vittoria di spessore costruita con ordine, sacrificio e cinismo dagli uomini allora allenati da Dionigi. A decidere fu Joaquín Larrivey, a segno all'inizio della ripresa con un acuto da vero rapace.

Benevento-Cosenza resta una partita che negli ultimi anni ha quasi sempre messo i silani davanti a un ostacolo duro, fatto di equilibrio, episodi e pochi margini d’errore. Proprio per questo l’eventuale impresa al “Vigorito” avrebbe un peso doppio: in classifica e anche sul piano simbolico, perché significherebbe spezzare una tradizione recente poco favorevole contro la squadra che attende solo la matematica per festeggiare la Serie B.