Ci sarà anche Federica Alampi tra coloro che animeranno “Blue in Flag 2026”, l’evento in programma domani al Coco Beach sulla spiaggia di Giovino con cui l’Amministrazione comunale ha inteso celebrare la Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, nell’ambito delle iniziative per la confermata Bandiera Blu. Una presenza che contribuirà a caratterizzare ulteriormente la manifestazione, visto che Alampi è reduce da una prestazione da vera fuoriclasse che le è valsa la medaglia d'oro e il nuovo record italiano di specialità ai campionati di nuoto per salvamento, il Lifesaving, in corso a Chianciano Terme.

Vedremo quindi anche la neo campionessa italiana, nel corso della simulazione di salvataggio prevista a Giovino alle 18:30. “E sarà una soddisfazione doppia – commenta Giusy Iemma, vicesindaca con delega alle Politiche del mare – perché Federica Alampi non solo è una delle atlete di punta nel panorama nazionale; è anche una giovane catanzarese, cresciuta nella Calabria Swim Race, che ne ha coltivato il grande talento grazie allo straordinario lavoro di staff degli allenatori Pietro Cefalì, Antonio Corapi e Cristina Bertucci. Una squadra che, nella categoria, ha portato Catanzaro ai massimi vertici. Dunque – conclude Iemma – grazie due volte: per esserci domani e per esserci da campioni d’Italia”.