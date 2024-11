Nei giorni scorsi la festa per la storica promozione nella seconda serie nazionale del campionato a squadre. E ora il presidente Caliò pensa alla prossima stagione

L’Abd Catanzarese festeggia la storica promozione nel prossimo campionato nazionale di Serie A2 di Raffa, dopo aver concluso l'ultima stagione fra le migliori otto formazioni di Prima Categoria.

Il cammino verso l'A2

Esaltante il cammino della squadra del presidente e allenatore Filippo Caliò che ha dapprima dominato il girone provinciale a tre con Sala e Borgia e poi vinto quello regionale con Città di Acri e Lavoratori Portuali Crotone.

Da sottolineare poi l’incredibile exploit nella fase interregionale dei playoff con la bellissima rimonta casalinga nella gara di ritorno con l’Olimpia Bagheria di Palermo, dopo che la Catanzarese aveva perso all’andata in Sicilia per 2-6.

E ora per capitan Giuseppe Buffa e compagni - Antonio Perricelli, Antonello Rotundo, Cosimo Fabiani, Nicola Scozzafava, Attilio Bevilacqua, Giuseppe Lanciano, Luigi Tundo - è finalmente tempo di raccogliere i frutti di quanto di buono seminato negli ultimi anni.

Le parole del presidente Caliò

E così il presidente Caliò guarda già al prossimo futuro in A2. «Innanzitutto mi devo congratulare con i miei giocatori e con tutti soci perchè il gruppo che si è formato è stato fondamentale per la conquista di questo campionato – dichiara Caliò -. A Padova, per i playoff scudetto, siamo stati sfortunati nel sorteggio che ci ha messo davanti la Familiare Tagliuno di Bergamo, che ha poi vinto il campionato. Ma abbiamo perso con onore: i giocatori hanno dato tutto, fino all’ultima boccia.

E sugli obiettivi il presidente vuole fare le cose in grande: «Puntiamo a fare un buon campionato, anzi, azzardo, un ottimo campionato. Il salto di categoria? Perché no. Abbiamo già ottimi giocatori. Ci serve solo fare qualche ritocchino per poter essere più competitivi».