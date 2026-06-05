Capita che, a volte, un determinato tipo di sport possa diventare un vero e proprio stile di vita. Un mantra da coltivare quotidianamente, fino a farne una filosofia propria. Insomma, il vero metro di misura è la costanza unita alla consapevolezza nei propri mezzi, ma solo con un continuo perseverare si possono affinare entrambe le capacità. Tutto questo Jessica Benvenuto lo ha fatto attraverso un percorso lungo, faticoso ma mai abbandonato e seguito come un ideale. E alla fine ha avuto ragione, raggiungendo prestigiosi traguardi sia in Calabria ma anche (e soprattutto) in giro per l'Italia.

Lo scorso 28 maggio si è svolta la Wellness Cup, ovvero il Campionato Italiano Ainbb (Associazione Italiana Natural Body Building) in quel di Rimini. Come detto, tra gli atleti protagonisti è rientrata anche la cosentina Jessica che si è portata a casa un doppio podio: terzo posto nella categoria Wellness Novice e terzo posto nella categoria Wellness Open su otto atlete in gara.

Wellness Cup, le parole dell'atleta

Insomma, tornare con un doppio podio da una competizione così importante, forse tra le più importanti, del Body Building, genera un turbinio di emozioni. E sono proprio queste emozioni che la stessa culturista cerca di esternare, ai microfoni di LaC News24: «Calcare il palco del Rimini Wellness è stata l'emozione più bella vissuta finora. Rimini il palco più emozionante e più bello d'Italia, dove un mix di emozioni si mischiano tutte insieme per lasciare spazio a quell'adrenalina che ti sale e ti porta a spingere il corpo e la mente oltre i propri limiti. Sono tanto orgogliosa e fiera del mio essere disciplinata, costante e coraggiosa. Il mio grazie va al mio preparatore Emiliano Caputo».

Sacrificio e costanza

Un'immensa dedizione al lavoro, unita alla passione di un qualcosa che è ormai diventato parte integrante della sua vita. Jessica Benvenuto è partita da lontano ma, allo stesso tempo, ha sempre avuto l'umiltà di affiancarsi di persone che potessero migliorarla: «Il mio grazie, come detto, va al mio preparatore Emiliano Caputo biologico, nutrizionista, preparatore nel Natural Bodybuilding e nel settore da anni. Vincitore inoltre di moltissime gare e anche di Mister Universo. Insomma, per me è un vero esempio da seguire e che mi accompagna in questo percorso già da quattro anni, quando cioè iniziammo la preparazione per le gare nel Natural Bodybuilding fino ad arrivare a ottobre 2024, ovvero la mia prima gara dove vinsi la categoria Wellness. L'anno successivo ci fu la mia seconda gara a Perugia, dove mi laureo campionessa italiana Wellness Novice. Tutto questo, però, non lo avrei conquistato senza il suo aiuto. Un vero professionista del settore».

E ancora: «Provo tanta stima e massima fiducia verso di lui poiché, a mio avviso, è il preparatore migliore che potessi desiderare. Ora si prosegue a testa bassa e fiera di me, del percorso che sto facendo pronta a calcare altri palchi».