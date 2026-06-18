Bovalinese più che mai nel segno della continuità. Dopo la recente stagione nel campionato di Promozione B, dove i Mustangs amaranto sono arrivati fino ai playoff, l'obiettivo è quello di mantenere tali standard o addirittura elevarli. E per farlo non c'è miglior modo che la costanza e la continuità.

Piena fiducia

Se si vuole intraprendere un percorso lineare, però, il fulcro è la guida tecnica ed è da lì che la compagine reggina ha deciso di ripartire. Non è mai stata messa in dubbio la riconferma di mister Maurizio Lanzaro e, nelle ultime ore, è arrivata anche l'ufficialità.

Una scelta fortemente voluta dalla società, che ha deciso di dare continuità al percorso intrapreso lo scorso anno, culminato in un campionato convincente e ricco di segnali incoraggianti per il futuro. La conferma di mister Lanzaro rappresenta inoltre la volontà di proseguire un progetto tecnico fondato su programmazione, crescita, identità e sostenibilità, valorizzando ulteriormente il lavoro di un professionista serio, preparato e profondamente legato ai valori del club. Lanzaro era il primo tassello di un progetto che ha già dato i suoi primi frutti nel corso della recente annata e che entrerà nel vivo, appunto, nella prossima. La Bovalinese è ambiziosa e lo specchio di questa ambizione è il suo allenatore.