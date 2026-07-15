La pugile 19enne vince nella competizione disputata a Roma e porta a casa il titolo di campionessa italiana nella categoria 70 chilogrammi: «Un percorso costruito con umiltà e sacrifici in soli tre anni»

Borsone su una spalla, il completo rosso con il marchio della Boxe Popolare di Cosenza e un sorriso luminoso. Tra le dita, a favore di fotocamera, la medaglia d’oro appena vinta al Torneo Nazionale Elite Under 23. Maria Laura Perrotta, giovanissima promessa del pugilato calabrese, porta a casa il titolo di campionessa italiana della categoria 70 chilogrammi conquistato al termine della competizione disputata a Roma dal 10 al 12 luglio, appuntamento organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana e riservato ai migliori talenti del panorama nazionale.

La 19enne cosentina ha battuto in finale Margherita Fulvetti, portacolori della Pugilistica Lucchese, conquistando un primo posto che si incastona in un percorso «costruito con umiltà e sacrifici in soli tre anni», come sottolineano dalla Boxe Popolare di Cosenza, che in questi giorni è un’esplosione di gioia. «Siamo ancora emozionati, la riconoscenza dei nostri atleti e delle loro famiglie per noi è linfa vitale», dicono i tecnici che hanno accompagnato Maria Laura in quest’ultima avventura.

«Medaglia d’oro», dice con orgoglio il maestro Gianfranco Tallarico annunciando la vittoria. E poi ribadisce: «Campionessa d’Italia». A rimarcare che il traguardo raggiunto è di quelli importanti davvero, e che la Boxe Popolare di Cosenza può arrivare ovunque.

Il torneo nazionale ha riunito nella Capitale 111 pugili, di cui 34 donne e 77 uomini, impegnati nelle rispettive categorie di peso. Tre giorni di gare che hanno messo di fronte le giovani promesse del pugilato italiano.

Per la Boxe Popolare si tratta dell'ennesima conferma di un progetto sportivo capace di formare atleti competitivi anche ai massimi livelli. Il titolo italiano arriva infatti dopo una stagione ricca di soddisfazioni per Perrotta, già protagonista in diverse competizioni nazionali e internazionali e per la quale, di recente, è arrivata anche la convocazione in Nazionale Under 23 per il training camp di Assisi.

Negli ultimi mesi aveva fatto parlare di sé conquistando il torneo internazionale Art of Boxing Cup a Francoforte, dove aveva superato in finale l'ungherese Regina Lakos, atleta con esperienza europea e mondiale. Prima ancora c’erano state la vittoria alla competizione partenopea Fight4Naples e il secondo posto al torneo internazionale Les Ceintures di Parigi.

L'oro conquistato a Roma certifica ancora una volta il suo valore. Un risultato costruito con costanza, allenamento e determinazione, che premia il lavoro quotidiano svolto insieme allo staff della palestra cosentina e rafforza il ruolo della Boxe Popolare come una delle realtà emergenti del pugilato italiano.

Un nuovo importante capitolo in una carriera ancora agli inizi ma già ricca di soddisfazioni, che porterà Maria Laura Perrotta su altri ring prestigiosi. Con le sue treccine nere, i pugni chiusi nei guantoni e il motto di sempre: «Non un passo indietro».