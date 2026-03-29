Stage e quadrangolare per Pulcini ed Esordienti: vittorie sul campo e incontro con la prima squadra viola durante il weekend a Firenze

Per i più piccoli, il calcio è sempre stato un insieme di sogni ed emozioni da rincorrere. Immagini che sembravano lontane anni luce nella mente di ogni giovane aspirante calciatore. Qualche volta, però, succede che quei sogni e quelle emozioni si tramutino in realtà e gli occhi sognanti di ogni campioncino lasciano il posto alla concreta esperienza che difficilmente andrà via dalla mente.

Esperienze ed emozioni che è in grado di regalare la Bulldog, scuola calcio vibonese che da pochi mesi ha intrapreso un percorso di affiliazione con la Fiorentina e con cui, attraverso raduni e stage, fa toccare con mano ai propri giovani tesserati non solo l'atmosfera del calcio professionistico ma soprattutto la maturità (non solo sportiva) che si acquisisce stando insieme e facendo gruppo.

Sorrisi con la prima squadra

Un weekend indimenticabile è stato vissuto dai giovani tesserati bulldoghini (categoria Pulcini ed Esordienti), caratterizzato da una tre giorni in cui hanno potuto visitare il centro sportivo Viola Park e vedere anche la prima squadra gigliata allenarsi.

Il quadrangolare

I ragazzi della Bulldog (classe 2013, 2014 e 2015) sono stati protagonisti anche nel calcio giocato e, più precisamente, nel quadrangolare organizzato dal club viola insieme ad altre tre società affiliate, ovvero Porta Romana, Gavinana e Gragnano, e sotto l'occhio attento del tecnico Fiorentina Affiliate, Simone Pesce.

Ottima la prova sul campo per tutte le categorie: i Pulcini (classe 2014-2015), così come gli Esordienti (classe 2013), hanno centrato tre vittorie su tre, confermandosi fiore all'occhiello non solo nei confini regionali ma anche oltre.

Il tour

I bulldoghini, accolti dal dirigente viola Enrico Ciampolini, hanno visitato il parco sportivo per poi trasferirsi nel campo "Fiesole", che nell'occasione ha visto allenarsi la prima squadra della Fiorentina, abbracciata dai propri tifosi accorsi numerosi per l'allenamento a porte aperte. Qui i giovani nero-arancio si sono collocati al centro della tribuna Fiesole, per assistere all'allenamento della prima squadra che, al termine della partitella in famiglia, si è intrattenuta col pubblico per il classico lancio dei palloni.

La giornata di sabato si è conclusa con una passeggiata per le vie del centro di Firenze. Domenica mattina ritorno al Viola Park per assistere alla partita di campionato nazionale U15 Fiorentina-Lecce vinta dalla squadra viola per 2-0 e rientro a Vibo Valentia.