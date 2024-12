Le squadre sono al lavoro in vista del grande appuntamento previsto per il 4 e 5 gennaio prossimo. Il “Pala Giordanelli” ospiterà la kermesse con il vicepresidente del team tirrenico, Salvatore Imperatore, che svela come la città e la società siano già in fibrillazione

Il periodo festivo dà una grande carica alle squadre di futsal che guardano con fiducia e passione al primo grande obiettivo stagionale. Sei sono complessivamente le squadre in ballo, tra maschile e femminile, con i giochi che inizieranno sabato 4 gennaio 2025 con la prima semifinale tra Icierre Lamezia-Gallinese, in seguito poi spazio per Cetraro-Città di Fiore. Al giorno successivo si disputerà in gara secca Sangiovannese-Arcudace Palmi, finale di futsal femminile alle 15.30, successivamente la gran finale in campo maschile. Tutto ciò avverrà al “Pala Giordanelli” di Cetraro, la città tirrenica per la prima volta ospiterà questo gran ballo del futsal e l’entusiasmo non manca di certo.

In esclusiva per il nostro network, Salvatore Imperatore, vicepresidente della Duelle Cetraro, ha svelato come queste feste natalizie siano state vissute con ben altro spirito: «La società vive questo periodo con grande entusiasmo e determinazione. Siamo consapevoli dell’importanza, ci stiamo preparando al meglio per affrontare questa sfida. L’intera squadra, lo staff e i nostri sostenitori sono uniti da un obiettivo comune: dare il massimo e rappresentare con orgoglio i colori del Cetraro. L’atmosfera è elettrizzante e carica di aspettative positive».

Ospitare l’evento è una grande responsabilità e un onore per la città tirrenica, sono al vaglio già alcuni eventi per ampliare meglio le aspettative delle squadre e del pubblico. Probabilmente ci sarà anche una conferenza stampa di presentazione, ma nel frattempo in casa Cetraro si lavora costantemente, sul campo d’allenamento e nella logistica: «Vogliamo assicurarci che tutto sia perfetto – afferma Imperatore - dall’organizzazione dell’evento all’accoglienza degli ospiti, creando un ambiente sicuro, accogliente e professionale, dimostrando la nostra capacità di gestire eventi di alto livello. Questo è anche un momento per mostrare quanto di positivo ci sia nella nostra comunità e nel supporto incredibile dei nostri tifosi».

Guardando al campo, Cetraro parte da favorita. Del resto, è prima in classifica in Serie C1 e ospita la competizione in casa. Imperatore ha lodato la dedizione del gruppo, il lavoro di mister Cipolla e come bisognerà mantenere le sfide future con determinazione e sacrificio: «In un torneo come questo, ogni squadra che arriva a questo punto ha dimostrato di avere qualità e determinazione. Non sottovalutiamo nessun avversario, ma siamo altrettanto consapevoli del nostro valore e delle nostre capacità. Se continueremo a giocare come sappiamo, con impegno e unità, siamo convinti di avere buone possibilità di vittoria. La chiave sarà mantenere la concentrazione e dare il massimo fino all’ultimo minuto».