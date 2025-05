Tutto in 40 minuti – o forse più – per continuare a inseguire un sogno chiamato Serie A. Oggi pomeriggio alle ore 16, la Futura sarà di scena al PalaRigopiano di Pescara per il ritorno del primo turno dei playoff di Serie A2 Élite. In palio c’è la semifinale e, con essa, un passo in più verso la massima serie del futsal italiano.

Dopo il 2-2 dell’andata, maturato sabato scorso al Palattinà con le reti di Honorio e Pizetta per i reggini, e di Masi e Marrazzo per gli abruzzesi, alla Futura serve un solo risultato: la vittoria. In caso di nuovo pareggio – anche dopo gli eventuali supplementari – a passare il turno sarebbe infatti il Pescara, forte del miglior piazzamento nella stagione regolare.

Non sarà semplice. La squadra di Morgado può contare su elementi di grande spessore come Junior e Dudù, ma i ragazzi di Martino e Honorio hanno dimostrato per tutta la stagione di non temere nessuno. Lo spirito battagliero, l’equilibrio tattico e la fame di risultato sono i tratti distintivi di un gruppo che vuole continuare a stupire.

La Futura arriva all’appuntamento forte delle certezze costruite nel tempo: la vena realizzativa di Pizetta e Scopelliti, la leadership di Pedotti, la classe di Honorio, l’affidabilità di Parisi e la crescita esponenziale di giovani come Falcone. Il tutto impreziosito dal carisma di uno staff tecnico che ha saputo unire esperienza e ambizione.

La gara, trasmessa in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, sarà diretta da Davide Salvatore Foti di Caltanissetta e Emilio Viviani di Nocera Inferiore, con Andrea Cattaneo di Civitavecchia al cronometro. La Futura sogna, ma ora serve l’impresa.