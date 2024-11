Nella prima giornata della massima serie i bianconeri giocano bene ma vengono sconfitti dai campani della Feldi Eboli. In A2 vittoria per 4-0 della Pirossigeno, mentre il Catanzaro perde il derby. Pari della Futura

Lo storico esordio in Serie A1 del Polistena si chiude con una sconfitta casalinga contro i campani della Feldi Eboli. Al Pala Botteghelle di Reggio Calabria finisce 4-2 per gli ospiti il match valevole per la prima giornata del campionato. Un risultato pesante per i reggini che hanno comunque giocato bene ed hanno ceduto solo nei minuti finali.

Eboli in vantaggio al 2'20'' con Pesk, raddoppio con Luizinho al 2'20''. Per il Polistena la prima storica rete in A1 porta la firma di Angelo Creaco al 18'00, mentre al 2'50'' della ripresa il gol del 2-2 firmato Eric. Nel finale spazio ai due gol vittoria della Feldi Eboli: Bissoni (18'40'') e Calderolli (19'50'').

Il tabellino

CORMAR POLISTENA-FELDI EBOLI 2-4 (1-2 p.t.)

CORMAR POLISTENA: Martino, Arcidiacone, Eric, Creaco, Juninho, Iennarella, Maluko, Prestileo, Diogo, Minnella, Multari, Parisi. Dir. acc. Cordiano

FELDI EBOLI: Dal Cin, Pesk, Calderolli, Bissoni, Luizinho, Romano, Caponigro, Schiochet, Senatore, Melillo, Rafinha, Selucio, Glielmi, Pasculli. All. Serginho

MARCATORI: 2'20'' p.t. Pesk (F), 2'30'' Luizinho (F), 18' rig. Creaco (P), 2'50'' s.t. Eric (P), 18'40'' Bissoni (F), 19'50'' Calderolli (F)

AMMONITI: Romano (F), Luizinho (F), Dal Cin (F)

ARBITRI: Nicola Acquafredda (Molfetta), Arrigo D'Alessandro (Policoro) CRONO: Luigi Alessi (Taurianova)

Serie A2 - Girone D

Nel secondo livello del futsal italiano esordio in campionato più che positivo per Pirossigeno Città di Cosenza e Bovalino. I rossoblù silani calano il poker ai pugliesi della Bulldog Capurso: al Pala Ferraro di Cosenza finisce 4-0. I gol arrivano tutti nel secondo tempo. Apre le danze Poti al 3', poi Grandinetti (5'), Alex Gonzales (11') e Scigliano al 18'00.

La prima giornata del torneo ha ragalato anche il primo derby tutto calabrese. Al Palasport di Sant'Andrea Apostolo esordio in A2 da dimenticare per i giallorossi del Catanzaro Futsal che perdono 4-1 contro il Bovalino. Vantaggio ospite con Piccolo (8'42'') e raddoppio al 14'49'' grazie al gol siglato da Scopelliti. Il Catanzaro prova a rientrare in corsa al 16'28'' con la rete di Matteo Calabrese, ma nella ripresa i gol di Dentini (13') e Scopelliti (15') chiudono definitivamente i conti a favore del Bovalino.

Apre la stagione con un pareggio casalingo la Polisportiva Futura. Al Polivalente di Lazzaro i reggini contro i siciliani del Melilli passano chiudono la prima frazione sul risultato di 0-0. Nella ripresa gol del Città di Melilli al 3'37'' e pareggio locale con Parisi al 5'03''. Nuovo vantaggio ospite messo a segno da Rizzo al 10'47'', mentre il definitico 2-2 arriva al 17'26'' con Caminero. Per tutti i risultati del girone D e per la classifica clicca qui.