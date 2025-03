Nella 22esima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5 arriva una vittoria entusiasmante per la Pirossigeno Cosenza sulla Feldi Eboli, alla vigilia del match capolista del torneo. I lupi sono stati capaci di rimontare lo svantaggio con cui erano andati all'intervallo, disputando un secondo tempo arrembante nel quale hanno avuto la forza di andare a segno ben 4 volte.

Cabeça dal dischetto dà il via alla rimonta, che prosegue con il gol di Mateus e l'autorete di Barra e si conclude con il quinto centro stagionale di Trentin che a pochi secondi dalla sirena finale scatena la gioia dei tifosi rossoblù.

La cronaca del match

Sono gli ospiti a rendersi pericolosi per primi con la bordata di Tiago Lemos disinnescata da Lo Conte, che oggi rientra dopo il lungo infortunio. Occasionissima per i lupi al quarto minuto: Pedrinho appoggia per Bavaresco, che a due passi dalla porta viene anticipato da un difensore avversario. Passa la Eboli al 5' con un gol fortunoso di Caponigro. Ci prova poi Cabeça, sul suo tiro una deviazione rischia di spiazzare Dalcin che però è attento e allunga il piedone deviando in corner. Numero di Jefferson al 15': il 23 rossoblù si gira lasciando di sasso l'avversario ma si fa respingere la conclusione dal portiere ebolitano in uscita bassa. Dalcin provvidenziale ancora una volta sia su Bavaresco che, poco dopo, sul sinistro di prima intenzione di Jefferson. L'estremo difensore della Feldi è in giornata di grazia e impedisce a Mateus di realizzare il gol del pari. Si va all'intervallo sullo 0-1.

Subito in pressione i lupi a inizio ripresa, nel tentativo di trovare il gol del pari. L'occasione arriva al 6': calcio di rigore assegnato alla Pirossigeno, sul dischetto si presenta Cabeça che trafigge Dalcin. La capolista si riaffaccia dalle parti di Lo Conte con Caponigro che prova il destro ma il portiere rossoblù fa buona guardia. Doppia conclusione in rapida successione di capitan Marchio, Dalcin però risponde presente in entrambe le occasioni. Spinge ancora la Pirossigeno, il solito Cabeça impensierisce più di una volta Dalcin, costretto a sfoderare il meglio del suo repertorio per evitare la capitolazione. Nulla può al 15' sullo schema perfetto attuato dai lupi con l'assist delizioso di Jefferson che permette a Mateus di far esplodere il PalaCosentia. La Feldi rischia il powerplay e su un giro palla mal riuscito Barra sbaglia il passaggio e fa autogol. Tre a uno per i lupi. Gli ultimi minuti sono al cardiopalma e uno strepitoso Lo Conte dice di no a Barra. Poi, a 6 secondi dallo scadere Trentin mette a segno il gol del definitivo 4-1 e dà inizio al tripudio rossoblù.

Il tabellino

PIROSSIGENO COSENZA-FELDI EBOLI 4-1 (pt 0-1)

COSENZA: Lo Conte, Marchio, Trentin, Mateus, Restaino. Golia, Adornato, Bavaresco, Felipinho, Jefferson, Pedrinho, Cabeça. All. Ibañes

EBOLI: Dalcin, Venancio, Liberti, Tiago Lemos, Barra. Montefalcone, Caponigro, Ugherani, Liberti, Calderolli, Di Stanio, Etzi. All. Antonelli

ARBITRI: Dario Pezzuto di Lecce, Mario Certa di Marsala. CRONO: Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme

MARCATORI: 05'20" pt Caponigro (E), 06'26" st rig. Cabeça (C), 15'05" st Mateus (C), 17'03" aut. Barra (C), 19'54" st Trentin (C).

NOTE: Gara disputata alle ore 18:30 al PalaCosentia di fronte a circa 400 spettatori. Ammoniti: 17'00" pt Mateus (C), 18'24" pt Liberti (E), 15'03" st Tiago Lemos (E).