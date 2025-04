Ha dell'incredibile la sconfitta della Pirossigeno Cosenza sul parquet dell'Italservice Pesaro, diretta concorrente nella corsa per la salvezza, nel turno infrasettimanale valido per la 24esima giornata del campionato. I lupi, in vantaggio per 4-1 a 3 minuti dalla fine subiscono la clamorosa rimonta dei padroni di casa, trascinati da un super Barichello, autore di una doppietta che spiana la strada al successo dei suoi. Finisce 5-4 con gol beffa decisivo siglato da Patias a soli sei secondi dallo scadere. Una sconfitta che fa male e che fa precipitare la squadra di Ibañes in terzultima posizione

La cronaca del match

Occasione importante per l'Italservice al secondo minuto. Palla dentro messa da Barichello, Saponara non trova il tempo per la deviazione sotto porta. Qualche istante più tardi Barichello testa i riflessi di Del Ferraro. Al 3' Cabeça sguscia via in mezzo a un paio di avversari e chiama Ricordi all'uscita. Sblocca il risultato la squadra padrone di casa con la conclusione dalla distanza di Ramon. I lupi la pareggiano subito grazie alla puntata precisissima di Felipinho che tocca il palo interno e si insacca. Tempo altri 30 secondi e arriva anche il raddoppio della Pirossigeno: lo realizza Cabeça direttamente da calcio piazzato, con un destro che finisce sotto le gambe di Ricordi. Ancora in pressione il quintetto di Ibañes e Bavaresco va ad un passo dalla terza rete colpendo la traversa con un piattone al volo. Si rinnova il duello Barichello-Del Ferraro, ne esce vincitore il portiere rossoblù con una parata salva risultato. Fischia due volte l'arbitro: si va all'intervallo con i rossoblù avanti 1-2.

Secondo tempo: al minuto 3 è il solito Barichello a presentarsi a tu per tu con Del Ferraro, l'estremo difensore dei lupi copre bene lo specchio della porta. Contropiede Cosenza al 5' orchestrato da Trentin e Pedrinho, la conclusione del 30 rossoblù trova l'opposizione di Ricordi. Ottima chance per il Pesaro: Achilli mette i brividi agli ospiti, che devono ringraziare la prontezza di riflessi di Del Ferraro.

Altra ripartenza, stavolta letale, dei lupi e Bavaresco, assistito da capitan Marchio, firma la terza rete. Settimo centro stagionale per il 10 della Pirossigeno, che continua a spingere e va vicina alla quarta segnatura con Felipinho. Il tecnico dei padroni di casa si gioca il powerplay e alla prima palla rubata Trentin punisce mandando i suoi sull'1-4. Anche per il pivot arrivato nel mercato di riparazione è il gol numero 7 in campionato. Quando sta per scoccare il sedicesimo minuto capitan Marchio riceve la seconda ammonizione e lascia i suoi in inferiorità numerica. Nella fase di maggiore sofferenza ci pensa Del Ferraro, con una serie di interventi miracolosi, a impedire all'Italservice di accorciare le distanze. Poi però non può nulla sulla giocata da terra di Patias. Pesaro ora ci crede e fa bene perché Barichello, con due colpi da fuoriclasse, regala ai suoi un insperato pareggio. Patias completa la rimonta a soli sei secondi dal termine. Enorme beffa per i lupi, sconfitti quando i tre punti sembravano ormai in tasca.

Il tabellino

PESARO-PIROSSIGENO COSENZA 5-4 (pt 1-2)

PESARO: Ricordi, Tonidandel, Galliani, Barichello, Saponara. Manservigi, Gastaldo, Badahi, Taurisanio, Achilli, Patias, Ramon. All. Bargnesi

COSENZA: Del Ferraro, Adornato, Marchio, Bavaresco, Cabeça. Lo Conte, Gabriel, Trentin, Felipinho, Jefferson, Restaino, Pedrinho. All. Ibañes

ARBITRI: Nicola Maria Manzione di Salerno, Andrea Antonio Basile di Torino e Davide Plutino di Reggio Emilia. CRONO: Davide Filannino di Jesi.

MARCATORI: 03'44" pt Ramon (P), 04'45" pt Felipinho (C), 05'16" pt Cabeça (C), 11'01" st Bavaresco (C), 14'26" st Trentin (C), 17'56" pt Patias (P), 18'23" st e 18'41" st Barichello (P), 19'54" Patias (P)

NOTE: Gara disputata alle ore 20:30 al PalaMegaBox di Pesaro. Ammoniti: 02'34" pt Marchio (C), 05'14" pt Gastaldo (P), 09'53" pt Cabeça (C), 11'40" pt Barichello (P), 14'16" pt Patias (P), 19'46" st Jefferson (C). Espulso: al 15'55" Marchio (C) per doppia ammonizione.