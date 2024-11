Il primo storico punto in Serie A della Pirossigeno Città di Cosenza arriva alla terza giornata sul difficile campo della L84 Torino. Una gara gagliarda quella disputata dai Lupi, che dà fiducia e morale in vista del prosieguo del campionato. Tutte di ottime fattura le reti rossoblù: quella di Poti, che scaglia alle spalle del portiere di casa un esterno di rara precisione; quella di Adornato, arrivata al termine di una fantastica azione corale e infine quella di Fanelli, al volo su azione da calcio d'angolo così come era successo nel match del PalaCosentia di sabato scorso con l'Ecocity Genzano.

Il match

Bene i lupi in avvio di gara. Poti e Petry vanno alla conclusione in un paio di occasioni senza però impensierire Tondi. Il portiere piemontese viene poi chiamato in causa da Bavaresco all'ottavo minuto. Pericolosa la L84 poco dopo con Cuzzolino, che manda al lato da buona posizione. Al 10' Pirossigeno in pressione con una tripla occasione ma le conclusioni di Poti, Nilnar e Fanelli non trovano fortuna. È Cuzzolino però a portare in vantaggio i padroni di casa. Trascorre un minuto e ci pensa Poti a ristabilire l'equilibrio con un gran gol di esterno. Davvero una perla del giocatore spagnolo. Nelle battute conclusive della prima frazione di gioco Del Ferraro si oppone al destro ravvicinato di Fortini. Parità all'intervallo: 1-1.

Cosenza aggressivo fin dalle prime battute anche nella ripresa. Tondi è costretto agli straordinari per impedire a Poti e Bavaresco di andare a bersaglio. È poi Marchio a riscaldare ancora le mani dell'estremo difensore di casa. La Pirossigeno Cosenza si produce in un'azione spettacolare finalizzata da Adornato in scivolata. Dura poco la gioia rossoblù perché Raguso pareggia subito i conti per la L84. Un Cosenza mai domo torna di nuovo in vantaggio grazie a Fanelli, autore di un gol in fotocopia con quello realizzato sabato scorso nel match casalingo con il Genzano. Mateus, in qualità di powerplay, firma però il gol del definitivo 3-3 a cinque minuti dal termine.

Il tabellino

L84 TORINO-PIROSSIGENO COSENZA 3-3 (pt 1-1)

L84 TORINO: Tondi, Maxi Rescia, Cuzzolino, Fortini, Vidal. Pasculli, Tuli, Yamoul, Schettino, Mateus Garcia, Pazetti, Raguso. All. Paniccia

COSENZA: Del Ferraro, Poti, Marchio, Bavaresco, Petry. Lambrè, Adornato, Fanelli, Labate, Pagliuso, Felipinho, Nilmar. All. Tuoto

ARBITRI: Andrea Saggese di Rovereto, Elena Lunardi di Padova. CRONO: Chiara Perona di Biella.

MARCATORI: 11'04" Cuzzolino (L), 12'27" pt Poti (C), 05'20" st Adornato (C), 06'42" st Raguso (L), 14'14" st Fanelli (C), 15'56" st Mateus (L).

NOTE: Gara disputata alle ore 20:30 alla Palestra Maggiore di Leinì (TO) di fronte a 250 spettatori circa di cui una ventina di fede rossoblù. Ammoniti: 10'40" pt Paniccia (All. L84), 19'02" pt Fortini (L), 04'24" st Bavaresco (C), 16'16" st Rescia (L).