Nella finale play off di Salsomaggiore i lupi hanno la meglio sulla formazione viterbese dalla lotteria dei rigori. Trionfo epico per la squadra di coach Leo Tuoto

La Pirossigeno Cosenza compie un'impresa epica centrando la prima storica promozione in Serie A. Lo fa al termine di una finale poco indicata per i deboli di cuore, terminata solo dopo una sequenza infinita di calci di rigore.

La cronaca

La prima conclusione di una certa pericolosità è opera del portiere rossoblù Del Ferraro, che si smarca sull'out di sinistra ma calcia sul fondo. Al 3' Poti la mette sul primo palo, Perez è attento e di piede devia in corner. Brivido per la Pirossigeno al minuto 8: Ganzetti calcia a botta sicura ma sulla linea di porta è Monterosso col corpo ad impedire che il pallone termini in fondo al sacco. Meglio l'Active nella seconda parte della prima frazione di gioco: al 12' slalom di Lamedica che conclude mandando la sfera al lato di pochissimo. Scocca il 17' quando sugli sviluppi di un corner il capitano laziale Curri scaglia un destro che va a sfiorare l'incrocio dei pali. Nelle battute che precedono l'intervallo è Gallitelli a rendersi molto pericoloso con un sinistro al volo angolatissimo che fa la barba al palo, Perez non ci sarebbe mai arrivato. Si va al riposo sul risultato di zero a zero.

Progressione irresistibile di Poti che calcia, Perez chiude lo specchio della porta. Ci pensa poi Leonardo Del Ferraro, al primo gol stagionale, riservato per un'occasione veramente speciale, a riportare avanti i rossoblù. Pareggiano nuovamente i laziali, in superiorità numerica per l'espulsione di Messina, con la rete di Caverzan. La Pirossigeno ci crede ancora e ci vuole il miglior Perez per negare a Poti e poi a Gallitelli la gioia del gol. La finale si deciderà ai calci di rigore. Dopo una sequenza infinita è Nicolas Petragallo a realizzare il penalty che proietta la Pirossigeno Cosenza ad una storica promozione in Serie A.