Trionfo per la squadra di calcio a 5 della Polizia penitenziaria di Vibo Valentia. La compagine sportiva nella giornata di ieri ha vinto la XII edizione del Torneo interforze svoltosi a Palmi . In finale ha battuto il sodalizio dei Carabinieri della locale stazione di Nicotera . Una vittoria netta, palesata per l'intera competizione, tant'è che gli uomini della Polizia penitenziaria vibonese, oltre al primo posto in classifica, si sono aggiudicati anche i riconoscimenti individuali di miglior portiere e giocatore del torneo e di miglior giocatore della finale . Alla XII edizione del Torneo interforze hanno preso parte i reparti di Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri e Polizia penitenziaria delle Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia .

«L'affermazione a una manifestazione del genere - spiegano gli atleti della squadra vincitrice del torneo - assume un significato particolare perché nasce dal confronto tra donne e uomini che, pur appartenendo a diverse amministrazioni e corpi dello Stato, condividono gli stessi valori di servizio, legalità e tutela della collettività. Iniziative come queste rafforzano i legami tra le istituzioni e promuovono quello spirito di collaborazione che rappresenta una delle più grandi ricchezze del nostro Paese. Siamo riusciti a portare in campo i valori che da sempre contraddistinguono la polizia penitenziaria: lealtà, rispetto delle regole , determinazione, spirito di gruppo e grande coesione, formando una vera squadra e onorando orgogliosamente tutto il Corpo».