Battuti in finale i Carabinieri di Nicotera. Al torneo presenti anche reparti di Polizia di Stato e Guardia di Finanza delle Province di Reggio e Vibo
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Trionfo per la squadra di calcio a 5 della Polizia penitenziaria di Vibo Valentia. La compagine sportiva nella giornata di ieri ha vinto la XII edizione del Torneo interforze svoltosi a Palmi. In finale ha battuto il sodalizio dei Carabinieri della locale stazione di Nicotera. Una vittoria netta, palesata per l'intera competizione, tant'è che gli uomini della Polizia penitenziaria vibonese, oltre al primo posto in classifica, si sono aggiudicati anche i riconoscimenti individuali di miglior portiere e giocatore del torneo e di miglior giocatore della finale. Alla XII edizione del Torneo interforze hanno preso parte i reparti di Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri e Polizia penitenziaria delle Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia .
«L'affermazione a una manifestazione del genere - spiegano gli atleti della squadra vincitrice del torneo - assume un significato particolare perché nasce dal confronto tra donne e uomini che, pur appartenendo a diverse amministrazioni e corpi dello Stato, condividono gli stessi valori di servizio, legalità e tutela della collettività. Iniziative come queste rafforzano i legami tra le istituzioni e promuovono quello spirito di collaborazione che rappresenta una delle più grandi ricchezze del nostro Paese. Siamo riusciti a portare in campo i valori che da sempre contraddistinguono la polizia penitenziaria: lealtà, rispetto delle regole, determinazione, spirito di gruppo e grande coesione, formando una vera squadra e onorando orgogliosamente tutto il Corpo».
Dai componenti del sodalizio giungono poi i ringraziamenti «a tutte le autorità dell'Amministrazione che hanno seguito e sostenuto questo percorso: dal capo della Divisione della Polizia penitenziaria della Calabria, al direttore, al vicedirettore, al comandante e ai suoi vice, che hanno dimostrato grande vicinanza e fornito costante supporto durante questa straordinaria avventura sportiva». Un ringraziamento, infine, anche al Sappe «che ha sostenuto e sponsorizzato fin dall'inizio questa iniziativa, riconoscendone l'importanza nel favorire l'aggregazione, lo spirito di appartenenza e l'affiatamento tra tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria».