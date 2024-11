Ad annunciarlo è il club del presidente Vittorio Zadotti attraverso una nota: «L’improvvisa chiusura del palazzetto dello sport di Sant’Andrea Apostolo non ci consente di programmare il finale di stagione con il rigore e la serietà che la massima categoria richiede»

È ufficiale. Lo Sporting Locri si ritira dal campionato di serie A del calcio a 5 femminile. Ad annunciarlo è il club del presidente Vittorio Zadotti attraverso una nota. «L’improvvisa chiusura per inadempienze burocratiche del palazzetto dello sport di Sant’Andrea Apostolo – si legge nel comunicato - dove c’eravamo dovuti trasferire con squadra e staff dopo l’improvvisa chiusura, per difformità progettuali, del palazzetto dello sport di Locri - non ci consente di programmare il finale di stagione con il rigore e la serietà che la massima categoria richiede. Lokrians è ormai diventato un progetto polisportivo dell’universo femminile -che coinvolge atlete di più discipline, dal futsal al ciclismo, dal running al pugilato - che un gruppo di aziende manifatturiere italiane, insieme alle nostra società sportiva, sta sviluppando». Per limitare i danni causati alle ragazze dell’ennesima emergenza politico-amministrativa calabrese la società ha deciso di inserire le calcettiste dello Sporting in un programma di sponsorizzazione individuale, targato Lokrians e mirato a favorire il loro reinserimento in altre squadre a campionato in corso.