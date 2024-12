I tornei di futsal continuano con sfide ricche di intensità. In Serie B, attenzione agli andreolesi: battendo la Diaz in trasferta andrebbero in testa alla classifica, approfittando del riposo per Soverato

Interesse e spettacolo non mancano mai nei parquet calabresi. Tutte le partite si giocheranno domani, partendo dall’interregionale, in Serie B girone G ci sarà grande attesa per i tifosi della Nausicaa, che seguiranno con grande attenzione la trasferta dei loro beniamini contro la Diaz.

A Bisceglie alle 16 ci sarà una partita durissima: i pugliesi, nello scorso turno, hanno pareggiato contro il Soverato e sono tra le pretendenti alla promozione. In campo anche Casali del Manco, fuori casa contro l’Aradeo cercherà tre punti utili a rimanere incollati in zona playoff. Nel gruppo H, Polistena vorrà riscattarsi dopo il ko a Siracusa, avversario di giornata sarà il Monreale: un’eventuale vittoria consentirebbe proprio di agganciare il team siculo a quota 15 punti in classifica.

Ben diversa la musica in Serie C1 al suo decimo turno, un torneo con ritmi già ben marcati al vertice e un’incredibile mischia nelle zone calde che coinvolge anche squadre “insospettabili” alla vigilia del torneo. La capolista Cetraro giocherà alle 18 contro Lamezia, uno scontro diretto al Pala Giordanelli tra due squadre che non hanno nascosto le loro ambizioni. Guarderà a ciò la Gallinese seconda in classifica: i reggini hanno già qualche rimpianto e sanno di dover mantenere alta la concentrazione, in questo caso contro Rovito.

Sarà una bella sfida anche Catanzaro-Cariatese, sono squadre reduci da vittorie e con un morale migliorato, interessante il match tra Città di Fiore e Reggio Calabria, compagini con vista playoff e alla ricerca di un possibile salto di qualità. Per una rinnovata Reghion un altro esame sul campo del Mirto, a chiudere la contesa tra Farmacia Arturi e Nuova Fabrizio: il team di Corigliano, dopo il riposo dello scorso turno, han effettuato il cambio in panchina con Carluccio al posto del dimissionario Madeo.