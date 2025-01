Il mondo del pallone a rimbalzo controllato calabrese ha concentrato le sue attenzioni sulle gare di Coppa, la contesa ospitata al Pala Giordanelli non ha deluso le attese. I padroni di casa hanno superato il Città di Fiore, colpaccio del Lamezia che andrà in finale ai danni della Gallinese

Lo spettacolo non è mancato così come i gol, le emozioni e l’affetto del pubblico. Cetraro nel weekend è diventato il punto di riferimento degli appassionati di futsal con le semifinali di Final Four a regalare i primi verdetti. La finale di coppa vedrà affrontarsi questo pomeriggio Duelle Cetraro-Icierre Lamezia, che arrivano all’ultimo atto dopo aver vinto due gare diametralmente opposte.

In ordine cronologico, la prima squadra a conquistare il pass è quella neroverde, che ha superato ai supplementari la Gallinese. Guardando alla classifica di Serie C1, sembrava una partita appannaggio dei reggini, ma il parquet ha regalato un esito diverso. Man of the match ancora bomber Villella, il numero 27 sta dimostrando il suo grande periodo di forma in ogni incontro e ha regalato la finale ai suoi con un gol negli ultimissimi secondi dei tempi supplementari. Il 4-3 del Lamezia è stato un risultato più che combattuto, ben diverso dal 9-2 di Cetraro sul Città di Fiore. Differenza ancora più evidente di classifica, guardando al campionato, nonché di tecniche messe in campo. Per quanto i silani hanno mostrato della buona volontà, la Duelle è restata sempre protagonista nel gioco e, col calore dei tifosi di casa, ora si preparerà per la finalissima delle 18. Prima ancora del match in campo maschile, ci sarà la finale regionale femminile tra Sangiovannese ed Arcudace Palmi, in programma alle ore 15.30.

TABELLINI

LAMEZIA-GALLINESE DL 4-3 dts (pt 1-0, st 2-2)

LAMEZIA: S. Martino, Montesanti, Stranges, Fiorentino, Calindro, Verso, Gatto, Giampà, Villella, Schirripa, Muraca, Bentornato.

GALLINESE DL: De Luca, Cimarosa, Giriolo, Iaria, Labate, Mallimaci, Mancuso, F. Martino, Modafferi, Pronestì, Zamboni, Piraino. All. Sig. Venanzi

ARBITRI: Sig. Minio Nicola (sez. Catanzaro) – Sig.ra Spinelli Manuela (sez. Soverato)

TERZO UOMO: Sig. Santoro Andrea (sez. Paola)

CRONO: Sig. Idone Giovanni (sez. Reggio Calabria)

MARCATORI: pt 7’40” Verso (L); st 9’04” Muraca (L), 8’17” Martino (G), 00’55” Modafferi (G); sts 3’29” Martino (G), 2’24”, 00’18” Villella (L)

AMMONITI: Villella (L), Zamboni (G), Iaria (G), Montesanti (L), S. Martino (L), Schirripa (L)

ESPULSI: al 17’38” st Iaria per doppia ammonizione (G); al 3’29” sts Gatto per proteste (L)

DUELLE FUTSAL CETRARO-CITTÀ DI FIORE 9-2 (pt 3-0)

DUELLE FUTSAL CETRARO: De Brasi, Malara, Bisignano, Bonocore, Ramundo, Riconosciuto, Dalla Valle, Fiore, Perri, Mendes Ribeiro, Rovito, Argirò. All. Sig. Cipolla

CITTÀ DI FIORE: Mosca, Oliverio, Simari, Scigliano G., Scigliano P., Belfiore, Spadafora, Gentile, Verardi F., Marano, Verardi M., Secreti. All. Sig. Federico

ARBITRI: Sig. Molinaro Pasquale Antonio (sez. Lamezia Terme) – Sig. Nadile Riccardo (sez. Locri)

TERZO UOMO: Sig. Idone Giovanni (sez. Reggio Calabria)

CRONO: Sig. Santoro Andrea (sez. Paola)

MARCATORI: pt 18’00”, 4’56” Leo Costa (DFC), 3’01” Rovito (DFC); st 16’27” Scigliano P. (CF), 15’13” Riconosciuto (DFC), 13’34” Leo Costa (DFC), 6’21” Dalla Valle (DFC), 5’49” Fiore (DFC), 3’20” Bisignano (DFC), 2’26” Ramundo (DFC), 2’00” Scigliano G. (CF)